Новий дедлайн для бронювання в "Дії": кому треба оновити статус критичності

Українським підприємствам потрібно оновити рішення про статус критичності, якщо його отримали до 2 червня 2026 року та ще не перепідтвердили. Без оновленого рішення бронювання працівників буде доступним лише до 1 вересня.

Про це повідомили у пресслужбі “Дії” у Facebook.

Там зазначили, що для бронювання працівників на довший строк підприємству потрібно мати оновлене рішення про критичність.

Підприємствам, які вже перепідтвердили статус, додаткових дій робити не потрібно. За спрощеною процедурою критичність діятиме до дати попереднього рішення, а за повним пакетом — відповідно до нового рішення.

Для підприємств, які не оновили рішення про критичність, у “Дії” з’явиться сповіщення під час оформлення послуг “Бронювання працівників” та “Продовження бронювання працівників”. У ньому буде вказано актуальний строк дії статусу.

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У “Дії” закликали оновити рішення про критичність, щоб мати можливість бронювати працівників на довший строк.

Послугу реалізують Міністерство економіки разом із Міністерством цифрової трансформації та Міністерством оборони України.

13 липня медіа повідомили про плани тимчасово скасувати можливість бронювання від мобілізації через “Дію”. Зазначалося, що це необхідно на період, поки підприємства оновлюватимуть відповідність критеріям.

У травні Фокус також повідомляв про зміни, які готували у процедурі бронювання працівників від мобілізації.

Раніше низка медіа повідомила, що уряд нібито планує тимчасово призупинити автоматичне бронювання працівників через “Дію”. За даними джерел “Телеграфа”, це могло статися орієнтовно з 8 серпня через створення координаційного центру, який мав додатково перевіряти підприємства на відповідність критеріям критичної важливості.