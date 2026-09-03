Розлучення у смартфоні: в "Дії" запрацював сервіс онлайн-розірвання шлюбу

Подружжя без спільних неповнолітніх дітей тепер може розірвати шлюб за взаємною згодою просто у смартфоні. Мінцифра запустила відповідну послугу в «Дії».

Українці отримали змогу припиняти шлюб дистанційно. 3 вересня в застосунку "Дія" запрацював сервіс онлайн-розірвання шлюбу. Замість черг у відділі ДРАЦС і стосу паперів достатньо кількох кроків у смартфоні.

Про це повідомляє Telegram-канал "Дія":

Скористатися нововведенням може лише те подружжя, яке дійшло спільного рішення. Один із партнерів заповнює заяву, другий підтверджує її у власному акаунті, після чого система звіряє дані з реєстром ДРАЦС.

Ключові умови: заява подається виключно за обопільною згодою; офіційно подружжя перестане бути таким за місяць після звернення; відкликати документ дозволено не пізніше ніж за чотири години до відеоконференції; за наявності спільних неповнолітніх дітей питання вирішує суд; ті, хто не має "Дії", звертаються до відділу особисто.

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Раніше доводилося щонайменше двічі приходити до ДРАЦС із паперовими документами. Сервіс створили Мінцифра, Мін'юст, ДП "Національні інформаційні системи", цифровий ДРАЦС, ДМС та "Укрпошта" за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа.

Одружитися онлайн українці можуть уже кілька років. Тепер той самий принцип поширили й на зворотну процедуру. Втім, лише у спрощеному варіанті: якщо є спір або спільні діти, справу й далі розглядатиме суд.

Раніше повідомлялося, що українським підприємствам доведеться поновити в "Дії" рішення про критичність, якщо воно було видане до 2 червня 2026 року й досі не пройшло перепідтвердження. Без актуального документа бронювати працівників можна лише до 1 вересня.

Також Кабмін за поданням Мін'юсту затвердив постанову, яка розширила межі експериментального проєкту з реєстрації шлюбу в електронному вигляді через застосунок "Дія".

Зокрема, уряд не став зупиняти бронювання від мобілізації в "Дії". Як стверджує джерело, оновлений склад Кабміну переніс розгляд цього питання для доопрацювання.