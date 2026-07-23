Бронювання у "Дії" не поставлять на паузу: що змінилося

Уряд вирішив не призупиняти бронювання від мобілізації через застосунок "Дія". За словами джерела, новий Кабмін відклав це питання для додаткового опрацювання.

Про це повідомило видання “РБК-Україна” з посиланням на поінформоване джерело.

За словами співрозмовника видання, "бронювання в "Дії" точно ніхто не зупиняє". Він уточнив, що наразі уряд дав команду відтермінувати розгляд цього питання.

Джерело пояснило, що під час ухвалення попереднього рішення не були враховані всі ризики та позиції. Через це новому складу Кабміну потрібен додатковий час, щоб опрацювати можливі зміни.

Також співрозмовник зазначив, що рішення про можливу паузу ухвалював ще попередній уряд. За його словами, Міністерство економіки, яке має ініціювати такі рішення, "не хоче в перші дні роботи одразу стикатися з негативом".

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У зв'язку з цим, за словами джерела, інформація про можливі зміни до системи бронювання, яка раніше з'являлася в медіа, наразі вже не є актуальною.

Нагадаємо, напередодні низка ЗМІ повідомляла, що уряд нібито планує тимчасово призупинити автоматичне бронювання працівників через застосунок "Дія". За даними джерел "Телеграфа", це могло статися орієнтовно з 8 серпня у зв'язку зі створенням координаційного центру, який мав би додатково перевіряти підприємства на відповідність критеріям критичної важливості.

Повідомлялося, що бронювання через "Дію" можуть призупинити приблизно на місяць, щоб переглянути перелік критично важливих підприємств. Водночас представники бізнесу попереджали, що такі зміни можуть ускладнити підтвердження статусу критично важливих підприємств і затримати перебронювання працівників.

Також повідомлялося, що в Україні готують нові правила для чоловіків, які не перебувають на військовій службі та не мають бронювання.