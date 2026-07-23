Бронирование в "Дії" не будет приостановлено: что изменилось

Правительство решило не приостанавливать бронирование от мобилизации через приложение "Дія". По словам источника, новый Кабмин отложил этот вопрос для дополнительного рассмотрения.

Об этом сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника издания, "никто точно не препятствует бронированию в "Дії"". Он уточнил, что на данный момент правительство дало указание отложить рассмотрение этого вопроса.

Источник пояснил, что при принятии предварительного решения не были учтены все риски и позиции. В связи с этим новому составу Кабмина требуется дополнительное время, чтобы проработать возможные изменения.

Кроме того, собеседник отметил, что решение о возможной паузе принимало ещё предыдущее правительство. По его словам, Министерство экономики, которое должно инициировать такие решения, "не хочет в первые дни работы сразу сталкиваться с негативной реакцией".

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В связи с этим, по словам источника, информация о возможных изменениях в системе бронирования, которая ранее появлялась в СМИ, в настоящее время уже не актуальна.

Напомним, накануне ряд СМИ сообщал, что правительство якобы планирует временно приостановить автоматическое бронирование работников через приложение "Дія". По данным источников "Телеграфа", это могло произойти примерно с 8 августа в связи с созданием координационного центра, который должен был бы дополнительно проверять предприятия на соответствие критериям критической важности.

Сообщалось, что бронирование через "Дію" может быть приостановлено примерно на месяц, чтобы пересмотреть перечень критически важных предприятий. В то же время представители бизнеса предупреждали, что такие изменения могут затруднить подтверждение статуса критически важных предприятий и задержать повторное бронирование работников.

Также сообщалось, что в Украине готовятся новые правила для мужчин, не проходящих военную службу и не имеющих бронирования.