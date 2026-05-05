Браков с 14 не будет: новый Гражданский кодекс вызвал дискуссию, адвокат объяснил риски

Верховная Рада приняла в первом чтении проект нового Гражданского кодекса, после чего в соцсетях начали активно обсуждать возможные изменения относительно разводов, браков и фамилий.

Об этом говорится в материале ТСН.ua со ссылкой на комментарий адвоката Романа Ухова.

Он пояснил, что часть популярных опасений украинцев является преувеличением, а реальные риски законопроекта лежат в другой плоскости.

По словам адвоката, развод и сейчас часто длится долго, особенно если есть дети. Суды могут давать время на примирение, из-за чего процесс затягивается на месяцы или годы.

"Суды дают существенное время для примирения. И сейчас эти вопросы есть", — сказал Ухов.

После принятия нового кодекса процесс может еще замедлиться, но из-за адаптации судебной системы, а не новых ограничений.

Он также опроверг распространенную информацию о якобы разрешенных браках с 14 лет. По его словам, такой нормы в законопроекте нет, хотя суд и раньше мог разрешать брак в исключительных случаях.

"Никто не будет позволять 14-летним девочкам просто так выходить замуж", — подчеркнул адвокат.

Отдельно Ухов прокомментировал страхи относительно принудительной смены фамилии после развода. Он отметил, что таких норм нет и их появление маловероятно.

"Заставить человека это сделать — это ерунда", — пояснил он.

Также обсуждаемое "узаконивание помолвки" не является нововведением. По словам адвоката, подобные нормы уже существуют в Семейном кодексе, и их лишь переносят в новый документ.

Зато главные риски законопроекта связаны с правилами судопроизводства, правом собственности и работой государственных реестров. В частности, новые нормы могут применяться к уже открытым делам, что меняет правила во время процесса. Также возможны ситуации, когда ошибки в реестрах будут влиять на реальное право собственности.

По словам Ухова, документ уже критикуют в парламенте, в частности Главное юридическое управление Аппарата Верховной Рады подготовило десятки страниц замечаний.

"Главный риск — не новизна, а неопределенность", — отметил он.

После первого чтения законопроект направили на доработку, которая может длиться годами. По оценке адвоката, документ может находиться в комитете от двух до четырех лет, поэтому окончательные изменения пока остаются открытыми.

В сети распространили слухи о якобы разрешении браков с 14 лет в новом Гражданском кодексе, однако в парламенте это опровергли. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в принятом в первом чтении законопроекте №15150 такой нормы нет. Он также опроверг информацию о якобы запрете развода во время беременности или после рождения ребенка, а также пояснил, что нормы о помолвке уже существуют в действующем законодательстве.

Ранее Фокус писал, что проект нового Гражданского кодекса Украины предлагает в исключительных случаях разрешить брак с 14 лет, однако решение будет приниматься исключительно судом.

Более того, издание BBC писало, что новый проект Гражданского кодекса предусматривает, что брак может считаться недействительным, если один из супругов меняет пол. В целом, соответствующее распоряжение вступает в силу со дня регистрации смены пола и не требует обращения в суд.