Шлюбів з 14 не буде: новий Цивільний кодекс викликав дискусію, адвокат пояснив ризики

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт нового Цивільного кодексу, після чого в соцмережах почали активно обговорювати можливі зміни щодо розлучень, шлюбів і прізвищ.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua з посиланням на коментар адвоката Романа Ухова.

Він пояснив, що частина популярних побоювань українців є перебільшенням, а реальні ризики законопроєкту лежать в іншій площині.

За словами адвоката, розлучення і зараз часто триває довго, особливо якщо є діти. Суди можуть давати час на примирення, через що процес затягується на місяці або роки.

"Суди дають істотний час для примирення. І зараз ці питання є", — сказав Ухов.

Після ухвалення нового кодексу процес може ще сповільнитися, але через адаптацію судової системи, а не нові обмеження.

Він також спростував поширену інформацію про нібито дозволені шлюби з 14 років. За його словами, такої норми в законопроєкті немає, хоча суд і раніше міг дозволяти шлюб у виняткових випадках.

"Ніхто не буде дозволяти 14-річним дівчаткам просто так виходити заміж", — наголосив адвокат.

Окремо Ухов прокоментував страхи щодо примусової зміни прізвища після розлучення. Він зазначив, що таких норм немає і їх поява малоймовірна.

"Змусити людину це зробити — це нісенітниця", — пояснив він.

Також обговорюване "узаконення заручин" не є нововведенням. За словами адвоката, подібні норми вже існують у Сімейному кодексі, і їх лише переносять у новий документ.

Натомість головні ризики законопроєкту пов’язані з правилами судочинства, правом власності та роботою державних реєстрів. Зокрема, нові норми можуть застосовуватися до вже відкритих справ, що змінює правила під час процесу. Також можливі ситуації, коли помилки в реєстрах впливатимуть на реальне право власності.

За словами Ухова, документ уже критикують у парламенті, зокрема Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради підготувало десятки сторінок зауважень.

"Головний ризик — не новизна, а невизначеність", — зазначив він.

Після першого читання законопроєкт направили на доопрацювання, яке може тривати роками. За оцінкою адвоката, документ може перебувати в комітеті від двох до чотирьох років, тож остаточні зміни поки залишаються відкритими.

У мережі поширили чутки про нібито дозвіл шлюбів із 14 років у новому Цивільному кодексі, однак у парламенті це спростували. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що в ухваленому в першому читанні законопроєкті №15150 такої норми немає. Він також спростував інформацію про нібито заборону розлучення під час вагітності або після народження дитини, а також пояснив, що норми про заручини вже існують у чинному законодавстві.

Раніше Фокус писав, що проєкт нового Цивільного кодексу України пропонує у виняткових випадках дозволити шлюб з 14 років, однак рішення ухвалюватиметься виключно судом.

Ба більше, видання BBC писало, що новий проєкт Цивільного кодексу передбачає, що шлюб може вважатися недійсним, якщо один із подружжя змінює стать. В цілому, відповідне розпорядження набирає чинності з дня реєстрації зміни статі та не потребує звернення до суду.