У Києві блогерка знімала відео в поліцейському жилеті: їй загрожує значний штраф

Столична поліція під час моніторингу соцмереж виявила відео, на якому жінка одягла світловідбиваючий жилет із написом "Поліція" і знімала провокативні відео.

Правоохоронці розцінили це як створення хибного уявлення про діяльність поліції та дискредитацію їхньої роботи. Невдовзі особу героїні відео було встановлено, повідомили у столичній поліції.

Автором ролика виявилася 30-річна підприємниця, яка не має жодного стосунку до служби в Національній поліції України.

"Свій образ "поліцейської" вона використовувала для створення розважального контенту та залучення користувачів соцмереж", — йдеться у заяві правоохоронців.

Блогерці загрожує штраф до 34 тисяч гривень Фото: Нацполiцiя Украiни

Співробітники Голосіївського управління поліції склали щодо блогерки адміністративний протокол за ст. 184-3 КУпАП (Незаконне використання фізичною особою ознак приналежності до Національної поліції).

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Санкція статті передбачає штраф у розмірі до 34 тисяч гривень.

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