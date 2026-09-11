В Киеве блогер снимала видео в полицейском жилете: ей грозит крупный штраф
Столичная полиция во время мониторинга соцсетей обнаружила видео, где женщина надела светоотражающий жилет с надписью "Полиция" и снимала провокативные видео.
Правоохранители расценили это как создание ложного представления о деятельности полиции и дискредитацию их работы. Уже вскоре личность героини ролика была установлена, сообщили в столичной полиции.
Автором ролика оказалась 30-летняя предпринимательница, которая не имеет никакого отношения к службе в службе в Национальной полиции Украины.
"Свой образ "полицейской" она использовала для создания развлекательного контента и привлечения пользователей соцсетей", — говорится в заявлении правоохранителей.
Сотрудники Голосеевского управления полиции составили в отношении блогера административный протокол по ст. 184-3 КУоАП (Незаконное использование физическим лицом признаков принадлежности к Национальной полиции).
Санкция статьи предусматривает штраф в размете до 34 тысяч гривен.
Напомним, переселенка высказалась о конфликтах из-за языка и музыки на Прикарпатье.
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