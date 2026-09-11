В Киеве блогер снимала видео в полицейском жилете: ей грозит крупный штраф

Столичная полиция во время мониторинга соцсетей обнаружила видео, где женщина надела светоотражающий жилет с надписью "Полиция" и снимала провокативные видео.

Правоохранители расценили это как создание ложного представления о деятельности полиции и дискредитацию их работы. Уже вскоре личность героини ролика была установлена, сообщили в столичной полиции.

Автором ролика оказалась 30-летняя предпринимательница, которая не имеет никакого отношения к службе в службе в Национальной полиции Украины.

"Свой образ "полицейской" она использовала для создания развлекательного контента и привлечения пользователей соцсетей", — говорится в заявлении правоохранителей.

Блогеру грозит штраф до 34 тысяч гривен Фото: Нацполиция Украины

Сотрудники Голосеевского управления полиции составили в отношении блогера административный протокол по ст. 184-3 КУоАП (Незаконное использование физическим лицом признаков принадлежности к Национальной полиции).

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Санкция статьи предусматривает штраф в размете до 34 тысяч гривен.

Напомним, переселенка высказалась о конфликтах из-за языка и музыки на Прикарпатье.

Также сообщалось, что "королева Троещины" иронично встала на защиту "Музы" из прокуратуры.