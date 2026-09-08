"Королева Троещины" иронично встала на защиту музы из прокуратуры (видео)

Блогерша Анетта Барсивна, известная в сети как "Королева Троящины", выпустила ироничное видео в поддержку "Музы из прокуратуры" Елизаветы Ивахненко, которой суд назначил залог в размере 20 миллионов гривен.

С юмором и сарказмом она в Instagram (@anetta.barsivna) призвала украинцев за рубежом скинуться по 100 евро, чтобы освободить "нашу девочку в коричневой куртке".

"Ребята, надо спасти нашу девочку в коричневой куртке, она в беде! Мы же с вами элита общества, своих никогда не бросаем. Бедняжка сидит за этой решеткой, наверное, даже раздеться не дали нашей музе. Нам загнули 20 миллионов гривен. Поскольку нас просят экономить из-за дефолтов и профориентации, вся надежда — только на украинцев за рубежом. Они там богачи. Что для них те жалкие 100 евро? Сложимся по 100 евро — это касается всех: и женщин, и детей, и пенсионеров!" — заявила блогерша в своем обращении.

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Реакции людей

Этот сатирический призыв вызвал бурную волну комментариев и ироничных ответов в социальных сетях.

"Пересчитала на калькуляторе, пусть ждёт", — шутят подписчики.

"Не каждый месяц, а уже каждую неделю кого-то вытаскиваем… Сколько ещё будет этих муз, королей, Али-Бабов?" — возмущаются другие пользователи.

"Каждый месяц с зарплаты отчисляю на ВСУ. Но теперь ребята подождут, им же не горит… А тут спасать музу надо!" — саркастически заметили в комментариях.

"Силой мысли уже перевела! Так хочется помочь хорошему человеку", — подхватили сарказм читатели.

"Надо ещё на Мальдивы скинуться, чтобы она стресс сняла", — подытожили пользователи сети.

Суть дела "Карфаген"

По версии следствия, Елизавета Ивахненко поддерживала тесные связи с Сергеем Кропивой, которого в сети "Карфаген" называли "Канцлером" и считают одним из организаторов преступной группировки.

Операция "Карфаген" связана с расследованием деятельности организованной группировки, которая, по данным следствия, действует с середины 2025 года. Основные направления деятельности — "крышевание" мошеннических колл-центров и легализация средств, полученных незаконным путём.

Елизавета Ивахненко в суде Фото: Суспільне

В материалах уголовного производства фигурируют также должностные лица Офиса Генерального прокурора и Одесской областной военной администрации.

Особый резонанс вызвали аудиозаписи, обнародованные правоохранительными органами, на которых "Муза" обсуждает с другими участниками схемы, как спрятать дорогие вещи накануне возможных обысков. Дословно она говорит: "У меня здесь "Порше", "Лоро Пиана", часы, браслеты, сумки, шубы. Мне всё нужно убирать?".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

За два дня заседаний "Муза" Елизавета Ивахненко появилась в суде в наряде стоимостью более двух с половиной тысяч евро, а впоследствии — в более скромной одежде украинского производства.

СМИ раскрыли суммы откатов в структуре Генпрокуратуры.

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