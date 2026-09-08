"Королева Троєщини" іронічно вписалась за музу з прокуратури (відео)

Блогерка Анетта Барсівна, відома в мережі як "Королева Троящини", випустила іронічне відео на підтримку "Музи з прокуратури" Єлизавети Івахненко, якій суд призначив заставу у 20 мільйонів гривень.

З гумором та сарказмом вона в Instagram (@anetta.barsivna) закликала українців за кордоном скинутися по 100 євро, аби визволити "нашу дівчинку в коричневій курточці".

"Люди, треба рятувати нашу дівчинку в коричневій курточці, вона в біді! Ми ж з вами еліта суспільства, ніколи своїх не лишаємо. Вона бідненька сидить за цією решіткою, париться, мабуть, навіть роздягнутися не дали нашій музі. Нам загнули 20 мільйонів гривень. Оскільки нас просять економити через дефолти й профорієнтації, вся надія — тільки на закордонних українців. Вони там багачі. Що для них ті жалкі 100 євро? Скинемось по 100 євро — це стосується всіх: і жінок, і дітей, і пенсіонерів!" — заявила блогерка у своєму зверненні.

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Реакції людей

Сатиричний заклик викликав бурхливу хвилю коментарів та іронічних відповідей у соцмережах.

"Перевела по калькулятору, нехай чекає" — жартують підписники.

"Не кожен місяць, а вже кожен тиждень когось витягуємо… Скільки ще буде цих муз, королів, Алі-Бабів?" — обурюються інші користувачі.

"Кожного місяця із зарплати скидаю на ЗСУ. Але тепер хлопці зачекають, їм же не горить… А тут рятувати музу треба!" — саркастично зауважили в коментарях.

"Силою думки вже перевела! Так хочеться допомогти гарній людині", — підхопили сарказм читачі.

"Треба ще на Мальдіви скинутися, щоб вона стрес зняла", — підсумували користувачі мережі.

Суть справи "Карфаген"

За версією слідства, Єлизавета Івахненко мала тісні зв'язки із Сергієм Кропивою, якого в мережі "Карфаген" називали "Канцлером" і вважають одним з організаторів злочинного угруповання.

Операція "Карфаген" стосується розслідування діяльності організованого угруповання, яке, за даними слідства, працює з середини 2025 року. Основні напрямки – "кришування" шахрайських кол-центрів та легалізація здобутих незаконним шляхом коштів.

Єлизавета Івахненко в суді Фото: Суспільне

У матеріалах кримінального провадження фігурують також посадові особи Офісу Генерального прокурора та Одеської обласної військової адміністрації.

Особливий резонанс викликали аудіозаписи, оприлюднені правоохоронцями, на яких "Муза" обговорює з іншими учасниками схеми, як приховати дорогі речі напередодні можливих обшуків. Дослівно вона каже: "У мене тут "Порше", "Лоро Піана", годинники, браслети, сумки, шуби. Мені все треба видаляти?".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

За два дні засідань "Муза" Єлизавета Івахненко з'явилася в суді у вбранні на суму понад дві з половиною тисячі євро, а згодом – у скромнішому одязі українського виробництва.

ЗМІ розкрили суми відкатів у структурі Генпрокуратури.

Крім того, ми писали, що відомо про життя "королеви", яка погоріла на плівках НАБУ.