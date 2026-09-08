По $7 тисяч з обману українців: ЗМІ розкрили суми відкатів у структурі Генпрокуратури

Доки мільйони українців щодня стикаються зі дзвінками аферистів, у стінах Офісу генпрокурора на цьому побудували тіньовий бізнес.

Представникам Офісу генерального прокурора могли щомісяця передавати близько $7 тисяч із кожного шахрайського кол-центру, який нібито працював під їхнім "дахом". Про це йдеться в розслідуванні "Української правди" від 8 вересня, яке ґрунтується, зокрема, на інформації джерел видання у правоохоронних органах.

За підрахунками журналістів-розслідувачів, якщо під таким "дахом" одночасно працювали хоча б 100 кол-центрів, сума могла становити близько $700 тисяч щомісяця. Водночас джерела УП стверджують, що на піку активності у 2026 році представники ОГП могли контролювати до 500 шахрайських кол-центрів, тому потенційний обсяг щомісячних виплат міг становити близько $3,5 млн.

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При цьому наразі немає підстав подавати ці суми як остаточно встановлений факт або стверджувати, що всі представники ОГП чи особисто Руслан Кравченко отримували ці кошти. У всіх нюансах справи "Карфаген" доведеться розбиратись в суді.

Операція "Карфаген" триває. НАБУ та САП наразі офіційно говорять про злочинну організацію, систематичне отримання неправомірної вигоди від шахрайських кол-центрів та легалізацію майна.

Що встановило НАБУ

5 вересня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював один із керівників структурного підрозділу Офісу генерального прокурора.

За версією слідства, організатор створив злочинну організацію в середині 2025 року. До неї він нібито залучив чинних працівників органів прокуратури та інших наближених осіб. Учасникам інкримінують систематичне отримання неправомірної вигоди від шахрайських кол-центрів і легалізацію майна.

В НАБУ кажуть, що ті, хто платив, могли продовжувати працювати безперешкодно. Щодо тих, хто відмовлявся, за версією слідства, могли проводити показові обшуки та інші слідчі дії, щоб змусити їх підкоритися.

Учасники схеми не лише отримували неправомірну вигоду, а й легалізовували отримані кошти. Так, понад 20 млн грн, за даними бюро, витратили на нерухомість, коштовності та інше цінне майно. Ще понад 12 млн грн активів, за версією слідства, перереєстрували на третіх осіб. Понад 10 млн грн нібито розмістили на рахунках близьких осіб під виглядом легальних доходів.

ВАКС оцінює загальний обсяг легалізованого майна у справі понад 89,9 млн грн.

Офіційно станом на 8 вересня НАБУ вже говорять щонайменше про чотирьох осіб, яким повідомлено про підозру, однак в матеріалах справи фігурують також інші учасники, щодо яких слідство все ще збирає докази.

Хто отримав підозри у справі "Карфаген"

1. Сергій Кропива — "Канцлер"

Це головний фігурант справи, за версією НАБУ і САП. Кропива працював заступником начальника одного з департаментів Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, у середині 2025 року він створив та очолив злочинну організацію, яка нібито забезпечувала безперешкодну роботу шахрайських кол-центрів за винагороду.

Йому інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. ВАКС 6 вересня взяв Кропиву під варту з альтернативою застави 120 млн грн.

2. Єлизавета Івахненко — "Муза"

24-річна Івахненко, за версією слідства, була близькою до Кропиви людиною та могла використовуватися для оформлення майна і коштів.

Їй інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. 7 вересня ВАКС обрав їй тримання під вартою з можливістю внесення 20 млн грн застави. Прокуратура просила заставу в 50 млн грн.

3. Сергій Куций — "Камрад"

Куций був водієм Кропиви. За версією слідства, його могли використовувати в схемі легалізації коштів, зокрема через нього та його родичів.

Йому також інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. 7 вересня ВАКС взяв його під варту з альтернативою 3 млн грн застави. Захист наполягав, що Куций був лише водієм і не знав про можливі злочинні наміри Кропиви.

4. Олександр Дидич

Четвертим підозрюваним, якого прямо називає ВАКС, є адвокат Олександр Дидич. Йому також інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Подробиці щодо його ролі та запобіжного заходу на сторінці справи ВАКС наведені менш детально.

Нагадаємо, напередодні, ввечері 7 вересня, генеральний прокурор України Руслан Кравченко подав заяву про відставку, назвавши це свідомим політичним рішенням. Він заявив, що не хоче, аби посаду генпрокурора використовували як "інструмент політичного протистояння", та закликав президента і Верховну Раду прийняти його відставку.

Також ми повідомляли, що 5 вересня НАБУ натякнуло на причетність Кравченка до розслідування у межах операції "Карфаген" щодо "кришування" шахрайських кол-центрів.