По $7 тысяч за обман украинцев: CМИ раскрыли суммы откатов в структуре Генпрокуратуры

Пока миллионы украинцев ежедневно сталкиваются с звонками мошенников, в стенах Офиса генерального прокурора на этом построили теневой бизнес.

Представителям Офиса генерального прокурора, возможно, ежемесячно передавали около 7 тысяч долларов с каждого мошеннического колл-центра, который якобы работал под их "крышей". Об этом говорится в расследовании "Украинской правды" от 8 сентября, которое основано, в частности, на информации источников издания в правоохранительных органах.

По подсчетам журналистов-расследователей, если под такой "крышей" одновременно работали хотя бы 100 колл-центров, сумма могла составлять около 700 тысяч долларов ежемесячно. В то же время источники УП утверждают, что на пике активности в 2026 году представители ОГП могли контролировать до 500 мошеннических колл-центров, поэтому потенциальный объем ежемесячных выплат мог составлять около $3,5 млн.

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При этом на данный момент нет оснований представлять эти суммы как окончательно установленный факт или утверждать, что все представители ОГП или лично Руслан Кравченко получали эти средства. Во всех нюансах дела "Карфаген" придется разбираться в суде.

Операция "Карфаген" продолжается. НАБУ и САП в настоящее время официально заявляют о преступной организации, систематическом получении неправомерной выгоды от мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Что установило НАБУ

5 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении преступной организации, которую, по данным следствия, возглавлял один из руководителей структурного подразделения Офиса генерального прокурора.

По версии следствия, организатор создал преступную организацию в середине 2025 года. В её состав он якобы привлек действующих сотрудников прокуратуры и других приближенных лиц. Участникам инкриминируют систематическое получение неправомерной выгоды от мошеннических колл-центров и легализацию имущества.

В НАБУ утверждают, что те, кто платил, могли продолжать работать беспрепятственно. Что касается тех, кто отказывался, то, по версии следствия, в их отношении могли проводиться показательные обыски и другие следственные действия, чтобы заставить их подчиниться.

Участники схемы не только получали неправомерную выгоду, но и легализовали полученные средства. Так, более 20 млн грн, по данным бюро, потратили на недвижимость, драгоценности и другое ценное имущество. Еще более 12 млн грн активов, по версии следствия, переоформили на третьих лиц. Более 10 млн грн якобы разместили на счетах близких лиц под видом легальных доходов.

ВАКС оценивает общий объем легализованного имущества по делу в более чем 89,9 млн грн.

Официально по состоянию на 8 сентября в НАБУ уже сообщают как минимум о четырёх лицах, которым было предъявлено подозрение, однако в материалах дела фигурируют также другие участники, в отношении которых следствие по-прежнему собирает доказательства.

Кто стал фигурантом дела "Карфаген"

1. Сергей Кропива — "Канцлер"

Это главный фигурант дела, по версии НАБУ и САП. Кропива работал заместителем начальника одного из департаментов Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в середине 2025 года он создал и возглавил преступную организацию, которая якобы обеспечивала беспрепятственную работу мошеннических колл-центров за вознаграждение.

Ему инкриминируют создание и руководство преступной организацией, а также легализацию имущества, полученного преступным путем. 6 сентября ВАКС взял Кропиву под стражу с альтернативой залога в размере 120 млн грн.

2. Елизавета Ивахненко — "Муза"

24-летняя Ивахненко, по версии следствия, была близким человеком Кропивы и могла использоваться для оформления имущества и денежных средств.

Ей инкриминируют легализацию имущества, полученного преступным путем. 7 сентября ВАКС постановил о ее содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн. Прокуратура просила залог в размере 50 млн грн.

3. Сергей Куций — "Камрад"

Куций был водителем Кропивы. По версии следствия, его могли использовать в схеме легализации средств, в частности через него и его родственников.

Ему также инкриминируют легализацию имущества, полученного преступным путем. 7 сентября ВАКС взял его под стражу с альтернативой в виде залога в размере 3 млн грн. Защита настаивала, что Куций был лишь водителем и не знал о возможных преступных намерениях Кропивы.

4. Александр Дидич

Четвертым подозреваемым, которого прямо называет ВАКС, является адвокат Александр Дидич. Ему также инкриминируется легализация имущества, полученного преступным путем. Подробности о его роли и мере пресечения на странице дела ВАКС изложены менее подробно.

Напомним, накануне, вечером 7 сентября, генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об отставке, назвав это осознанным политическим решением. Он заявил, что не хочет, чтобы должность генпрокурора использовали в качестве "инструмента политического противостояния", и призвал президента и Верховную Раду принять его отставку.

Также мы сообщали, что 5 сентября НАБУ намекнуло на причастность Кравченко к расследованию в рамках операции "Карфаген" по делу о "крыше" мошеннических колл-центров.