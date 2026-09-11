"Настроение — раз*бать всех "патриотов": переселенка высказалась о конфликтах из-за языка и музыки на Прикарпатье

Блогерша Алена Ткаченко, которая уехала из оккупированной части Херсонской области и сейчас проживает с ребенком в Ивано-Франковской области, вызвала бурную реакцию в сети своим эмоциональным обращением. Женщина пожаловалась на замечания со стороны местных жителей из-за того, что она говорит по-русски и слушает русскую музыку.

Видео со своим монологом Ткаченко опубликовала в Instagram. По ее словам, после переезда в западную часть Украины она неоднократно сталкивалась с критикой из-за языка общения и своих музыкальных предпочтений.

"У меня и так все забрали"

Блогерша рассказала, что ее родной дом находится под оккупацией и был разрушен в результате войны, а мать похоронена на территории, которая в настоящее время контролируется российскими войсками. Впрочем, по словам переселенки, вместо сочувствия она сталкивается с претензиями по поводу языка и песен, которые слушает в машине.

"Настроение — просто раз*бать всех этих "патриотов", они меня донесли. Очень трудно это говорить, но мы никогда в жизни не поймем друг друга. Я им говорю: я из Херсонской области, мой дом находится под оккупацией, мама похоронена под оккупацией, я не могу приехать к ее могиле... А они мне: "Почему не на украинском?" с эмоциями сказала Алена.

Видеообращение блогерши в Instagram

Она добавила, что слушает русскоязычные песни (в частности, песню "Мамины глаза"), поскольку они ассоциируются у нее с мирной жизнью в Херсоне и покойной матерью.

Видео дня

"Я слушаю песни "Мамины глаза" или "Помолимся за родителей", которые звучали 8–9 лет назад, когда мама была жива, а они считают меня несостоятельной, плохой патриоткой и говорят: выброси паспорт, порви и сожги его. За что? За то, что я слушаю эту песню и вспоминаю маму живой? Мне предлагают стереть воспоминания — только потому, что музыка русская" заявила Алена Ткаченко.

"Мы никогда не поймем друг друга"

Алена Ткаченко отметила, что осознает факт российской агрессии, однако считает, что прослушивание знакомой из прошлого музыки в закрытой машине — это ее способ справиться с психологической болью.

По ее словам, между людьми, лишившимися дома и имущества из-за войны, и теми, кто не пережил оккупацию, существует глубокая пропасть в понимании.

В то же время блогерша подчеркнула, что, несмотря на конфликты, она не желает никому пережить то, что выпало на долю жителей оккупированных регионов.

В соцсетях люди по-разному отреагировали на монолог женщины. Некоторые выразили ей поддержку и сочувствие, а некоторые упрекнули ее за использование русского языка, которое может стать триггером, особенно для семей тех, кто воюет, и самих украинских военнослужащих.

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