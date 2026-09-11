"Настрій — роз*бати всіх "патріотів": переселенка висловилася про конфлікти через мову та музику на Прикарпатті
Блогерка Альона Ткаченко, яка виїхала з окупованої частини Херсонської області та зараз мешкає з дитиною в Івано-Франківській області, збурила мережу емоційним зверненням. Жінка поскаржилася на зауваження від місцевих жителів через російську мову та прослуховування російської музики.
Відео зі своїм монологом Ткаченко оприлюднила в Instagram. За її словами, після переїзду на західну частину України вона неодноразово стикалася з критикою через мову спілкування та свої вподобання у музиці.
"У мене і так все забрали"
Блогерка розповіла, що її рідний дім перебуває під окупацією та знищений внаслідок війни, а мати похована на території, яку наразі контролюють російські війська. Утім, за словами переселенки, замість співчуття вона стикається із претензіями щодо мови та пісень, які слухає в авто.
"Настрій — роз*бати просто всіх "патріотів", як вони мене дістали. Дуже важко це казати, але ми ніколи в житті не зрозуміємо один одного. Я їм кажу: я з Херсонської області, у мене дім в окупації, мама похована в окупації, я на могилу до неї не можу приїхати... А вони мені: "Чому не українською?"
Вона додала, що слухає російськомовні треки (зокрема пісню "Мамині очі"), оскільки вони асоціюються у неї із мирним життям у Херсоні та покійною матір'ю.
"Я слухаю пісні "Мамині очі" або "Помолимося за батьків", які звучали 8-9 років тому, коли мама була жива, а вони вважають мене закінченою, поганою патріоткою і кажуть — викинь паспорт, порви і спали його. За що? За те, що я слухаю цю пісню і згадую маму живою? Мені пропонують стерти спогади — тільки тому, що музика російська"
"Ми ніколи один одного не зрозуміємо"
Альона Ткаченко зазначила, що усвідомлює факт російської агресії, однак вважає, що прослуховування знайомої з минулого музики в закритому авто — це її спосіб упоратися з психологічним болем.
За її словами, між людьми, які втратили дім і майно через війну, та тими, хто не пережив окупації, існує глибока прірва в розумінні.
Водночас блогерка підкреслила, що попри конфлікти, вона не бажає нікому пережити те, що випало на долю жителів окупованих регіонів.
У соцмережах люди по-різному відреагували на монолог жінки. Дехто їй висловив підтримку та співчуття, а дехто дорікнув за вживання російської мови, яке може бути тригерним особливо для сімей тих, хто воює, і самих українських військовослужбовців.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- переселенці перетворили занедбану хату на віддаленому хуторі Харківщини на затишний дім;
- переселенці освоїли стару хату в селі без газу, але потім прийшов "господар".
Також раніше Фокус розповідав історію, як переселенці з Херсонщини купили хату в селі за 1700 доларів і що вони там зробили.