Втратили все: переселенці повернули із небуття стару хату в селі (фото)

Родина редизайнерки Наталі Ал Баз (@khutoraesthetic) була змушена покинути будинок у селищі Циркуни під Харковом через російську окупацію. Замість того щоб опустити руки, переселенці взялися за занедбану хату на віддаленому хуторі Харківщини й перетворили її на затишний дім, а історію їхньої відбудови у соцмережах підхопили тисячі користувачів.

Восени 2021 року Наталі Ал Баз разом із родиною нарешті переїхала у нову домівку в Циркунах – селищі під Харковом. Здавалося, це той дах над головою, під яким минуть роки. Та повномасштабне вторгнення перекреслило ці плани буквально за лічені дні. Як склалась їхня доля, – читайте у матеріалі Фокусу.

Окупація й жорстокість ворога, які родина побачила на власні очі, не залишили іншого виходу, крім евакуації. Довелося кинути щойно облаштований побут і рятувати рідних.

Нова точка відліку

Пережите не зламало родину, а швидше загартувало: тепер вони знають ціну кожній дрібниці, кожному спокійному дню. Оговтавшись після втечі, переселенці не стали шукати готове житло, а взялися за справжню руїну – покинуту хату на віддаленому хуторі Харківщини.

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Переселенці не стали шукати готове житло, а взялися за справжню руїну Фото: Instagram

Стан оселі на момент купівлі не залишав ілюзій. Стару підлогу довелося зривати повністю – під дошками виявилася гола земля, завалена будівельним сміттям. Стіни вимагали капітальної зачистки й вирівнювання, а подвір'я перетворилося на суцільні хащі.

Як хата ожила заново

За справу взялися всією родиною, а фаховий досвід Наталі як редизайнерки став у нагоді. Роботу розбили на кілька напрямків.

Роботу розбили на кілька напрямків Фото: Instagram

Усередині залили нову підлогу, привели до ладу стіни, провели необхідні комунікації. Знадвору розчистили ділянку від чагарників, спланували простір і облаштували куточки для відпочинку. Кімнатні рослини, текстиль та продумані дрібниці додали інтер'єру теплоти й характеру.

"Приводимо до ладу закинуту хату на хуторі на Харківщині та створюємо красу навколо", – розповідає Наталі про хід ремонту.

Кімнатні рослини, текстиль та продумані дрібниці додали інтер'єру теплоти й характеру Фото: Instagram

Попри втрачений дім і пережитий страх, родина навчилася дивитися на нові виклики без розпачу – з вірою у власні сили.

Історія про те, як з руїни виросло затишне житло, знайшла живий відгук у користувачів соцмереж, надихнувши багатьох, хто теж починає життя з чистого аркуша.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Подружжя переселенців придбало будинок у Франції всього за 10 тисяч євро – за три години їзди до узбережжя океану. Олена та Дмитро розповіли, що саме так і шукали нову домівку: не безпосередньо на березі, а в межах розумної відстані від нього.

Українець минулого року теж наважився на переїзд і купив хату в Одеській області за $7 тисяч. Разом із супутніми витратами стартові вкладення склали приблизно $9 тисяч.

Ще одна харків'янка до повномасштабного вторгнення жила в центрі міста та наймала людей для хатніх справ. Після переїзду до села в Карпатах їй довелося вчитися сільського побуту з нуля, але зрештою вона не лише прижилася на новому місці, а й відкрила власну справу.