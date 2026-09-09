Потеряли все: переселенцы восстановили из руин старый дом в деревне (фото)

Семья дизайнера Натали Ал Баз (@khutoraesthetic) была вынуждена покинуть дом в поселке Циркуны под Харьковом из-за российской оккупации. Вместо того чтобы сдаться, переселенцы взялись за заброшенный дом на отдалённом хуторе Харьковской области и превратили его в уютное жилище, а историю их восстановления в соцсетях подхватили тысячи пользователей.

Осенью 2021 года Натали Ал Баз вместе с семьёй наконец переехала в новый дом в Циркунах — посёлке под Харьковом. Казалось, это та крыша над головой, под которой пройдут годы. Но полномасштабное вторжение перечеркнуло эти планы буквально за считанные дни. Как сложилась их судьба, — читайте в материале Фокуса.

Оккупация и жестокость врага, которые семья увидела собственными глазами, не оставили иного выхода, кроме эвакуации. Пришлось бросить только что обустроенную жизнь и спасать родных.

Новая отправная точка

Пережитое не сломило семью, а, скорее, закалило: теперь они ценят каждую мелочь, каждый спокойный день. Оправившись после бегства, переселенцы не стали искать готовое жилье, а взялись за настоящие руины – заброшенный дом на отдалённом хуторе Харьковской области.

Відео дня

Переселенцы не стали искать готовое жилье, а взялись за настоящие развалины Фото: Instagram

Состояние дома на момент покупки не оставляло никаких иллюзий. Старый пол пришлось полностью срывать — под досками оказалась голая земля, заваленная строительным мусором. Стены требовали капитальной очистки и выравнивания, а двор превратился в сплошную чащу.

Как дом вновь обрёл жизнь

За дело взялись всей семьёй, а профессиональный опыт Натали как редизайнера пригодился. Работу разбили на несколько направлений.

Работу разбили на несколько направлений Фото: Instagram

Внутри уложили новый пол, привели в порядок стены, провели необходимые коммуникации. Снаружи расчистили участок от кустарников, спланировали пространство и обустроили уголки для отдыха. Комнатные растения, текстиль и продуманные мелочи придали интерьеру теплоту и характер.

"Приводим в порядок заброшенный дом на хуторе в Харьковской области и создаём красоту вокруг", — рассказывает Натали о ходе ремонта.

Комнатные растения, текстиль и продуманные мелочи придали интерьеру теплоту и характер Фото: Instagram

Несмотря на утраченный дом и пережитый страх, семья научилась смотреть на новые испытания без отчаяния — с верой в собственные силы.

История о том, как из руин выросло уютное жилище, нашла живой отклик у пользователей социальных сетей, вдохновив многих, кто тоже начинает жизнь с чистого листа.

Напомним, ранее Фокус писал:

Супруги-переселенцы приобрели дом во Франции всего за 10 тысяч евро — в трёх часах езды от побережья океана. Елена и Дмитрий рассказали, что именно так и искали новый дом: не непосредственно на берегу, а на разумном расстоянии от него.

Украинец в прошлом году тоже решился на переезд и купил дом в Одесской области за $7 тысяч. Вместе с сопутствующими расходами стартовые вложения составили примерно $9 тысяч.

Еще одна харьковчанка до полномасштабного вторжения жила в центре города и нанимала людей для работы по дому. После переезда в село в Карпатах ей пришлось учиться сельской жизни с нуля, но в итоге она не только прижилась на новом месте, но и открыла собственное дело.