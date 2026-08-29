Переселенці освоїли стару хату в селі без газу, а потім прийшов "господар" (фото)

Повномасштабна війна змушує багатьох українців знову й знову шукати прихисток, адаптуватися до складних умов та наново будувати побут.

Популярні українські блогери з YouTube-каналу "Просте сімейство" поділилися кадром нового етапу свого життя: вони вже вдруге змушені ставати переселенцями й приводити до ладу занедбану хату. Більше про їхню історію, – читайте у матеріалі Фокусу.

Потрапивши до тимчасового помешкання, родина зіштовхнулася з цілою низкою викликів: від захаращених кімнат і розбитих шибок до прильотів російських снарядів поблизу та неприємних конфліктів із чужими людьми.

Тимчасове житло

Помешкання, де планує тимчасово оселитися сім'я, перебуває не в найкращому стані. Окрім відсутності газу та проблеми з димарями, будівля зазнала пошкоджень через обстріли.

Відео дня

"Були обстріли, трохи шифер пошкодився… Приїхали зранку – за 500-600 метрів прилетіло. Позлітав шифер, дві шиферини з будинку злетіло, ворота в гаражі відкрило. Слава Богу, що ми були у батьків, як відчував, що треба виїжджати", – ділиться блогер.

Попри ризики й пошкоджені вікна в майстерні, родина не втрачає оптимізму й намагається привести будинок до ладу: розчищають двір від заростей, замазують тріщини в стінах, фарбують підлогу та лаштують пічне опалення.

Скандал через "чужі речі"

Проте найбільшим випробуванням під час прибирання став не стільки хлам, скільки несподіваний візит чоловіка, який протягом кількох років зносив у цю хату власні речі.

Оскільки власницею будинку є двоюрідна бабуся блогерів, саме вона дозволила родині зрізати замки й викидати мотлох, аби швидше підготувати приміщення для проживання. Однак невідомий чоловік, прийшовши на подвір'я, влаштував конфлікт і відмовився забирати своє майно.

Переселенці облаштовують свою оселю Фото: YouTube

"Він не власник. Протягом п'яти років навозив сюди лахміття та весь цей хлам. Коли приїхав, почав обурюватися, що ми позривали замки, що не по-людськи це зробили. Ми йому пояснювали, що часу в нас обмаль. Пропонували гроші за ці замки – за половину взяв, за половину ні", – розповідає автор відео.

Чергова "пригода"

Попри неприємний інцидент, сім'я намагається сприймати всі негаразди з гумором та як чергову "пригоду".

Паралельно з облаштуванням житла блогери продовжують працювати. Глава родини виконує замовлення зі зварювання металевих арок, а також допомагає місцевим жителям ліквідовувати наслідки пожеж після обстрілів.

Не обходиться й без побутових експериментів на городі: родина спробувала зібрати перший урожай китайських жовтих кавунів, насіння яких їм передали знайомі. Власноруч вирощені ягоди стали маленькою приємністю серед суворих сільських буднів.

Більше цікавих історій

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Блогерка Ксенія виставила на продаж будинок в Іспанії, від якого свого часу відмовлялися всі покупці, – це житло взагалі без комунікацій: ні світла, ні води, ні опалення, а замість вікон і дверей – порожні прорізи.

Подружжя з Київщини довело, що навіть напівзруйнована сільська хата може стати вигідною інвестицією. За кілька років ремонту вони перетворили будинок до невпізнання – тепер його не впізнають навіть старожили села.

Українці Олена та Дмитро, які до повномасштабної війни жили в Польщі, наважилися на власний ризикований крок – придбали старий будинок у Франції неподалік від океанського узбережжя. Нещодавно пара з'ясувала цікаві подробиці про життя попередньої власниці цього будинку.