"Всі відмовляли": переселенка купила "найгірший будинок" в Іспанії – без світла і води (фото)

Блогерка купила аварійний будинок на півночі Іспанії й уже за три тижні готує його до заселення. Її підписники стверджують, що це глобальна помилка.

Переселенка, яку звуть Ксенія, наважилася придбати найдешевший і найбільш занедбаний будинок на півночі Іспанії. Житло потребує капітального ремонту – там немає електрики, води, до того ж прогнило перекриття в окремих зонах.

Тепер авторці потрібно встигнути привести перший поверх у придатний для проживання стан лише за три тижні, оскільки саме тоді родина планує туди переїхати. Що вона про це все розповідає, – читайте у публікації Фокусу.

Будинок під знесення

Попри те, що оточення відмовляло її від цієї ідеї, блогерка все ж вирішила придбати один із найдешевших будинків, які знайшла на півночі Іспанії.

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"Ви всі мене відмовляли, але я все-таки не послухалася і купила найжахливіший бюджетний будинок на півночі Іспанії. Будинок потребує повної реконструкції. Тут немає ані світла, ані води, перекриття місцями згнило, а попереду – величезна кількість роботи", – пише господиня.

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Три тижні до переїзду

Головний виклик – часові рамки. Родина повинна заселитися у будинок вже через три тижні, тому основне завдання зараз – привести в порядок хоча б перший поверх і зробити його придатним для життя.

Проблему з електропостачанням планують закрити за допомогою генератора – принаймні на перший час.

Щодо води ситуація складніша: підключення обіцяють, однак авторка зізнається, що, зважаючи на досвід роботи місцевих комунальних служб, повної впевненості в цьому немає.

Ксенія купила будинок в Іспанії Фото: TikTok

Ксенія пообіцяла публічно документувати весь процес відновлення будинку – без прикрас і з реальних локацій. Перші зміни, яких удалося досягти за перші два дні ремонту, вона вже показала своїй аудиторії.

Вартість не називає

Жінка не розголошує суму, яку витратила на придбання нерухомості, адже не хоче чути критики, що це занадто дорого. Загалом на ремонт вона планує витратити близько 2 тисяч євро.

Глядачі обговорюють будинок в коментарях Фото: TikTok Глядачі обговорюють будинок в коментарях Фото: TikTok

"Коли я публікувала огляди будинків та їхню вартість, було багато суперечок, що я – "дурна" і не розбираюся в нерухомості, і що можна купити краще й дешевше", – пояснила свою позицію авторка відео у коментарях.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дизайнерка Наталка Буг переїхала з Києва до тихого села, де тепер розвиває власну ферму. Жінка показала підписникам будинок, вік якого сягає XI століття, і розповіла як про його історичну цінність, так і про побутові труднощі життя в такій оселі.

Ще одна пара кілька років тому наважилася на ризикований крок – придбала занедбану хату в селі усього за 8300 гривень. Відтоді подружжя веде блог, у якому документує кожен етап відновлення будинку та ділиться враженнями від нового способу життя поза містом.

А от Вадим Ключник, який професійно займається відеозйомкою, разом із дружиною Олесею та двома дітьми придбали маєток у сільській місцевості Португалії. Чоловік показав підписникам, як виглядає село, де тепер мешкає їхня родина.