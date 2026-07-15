"Все отговаривали": переселенка купила "худший дом" в Испании — без света и воды (фото)

Блогерша купила аварийный дом на севере Испании и уже через три недели готовит его к заселению. Ее подписчики утверждают, что это огромная ошибка.

Переселенка по имени Ксения решилась приобрести самый дешевый и самый запущенный дом на севере Испании. Дом требует капитального ремонта — там нет электричества, воды, к тому же в некоторых местах прогнили перекрытия.

Теперь автору нужно успеть привести первый этаж в пригодный для проживания вид всего за три недели, поскольку именно тогда семья планирует туда переехать. Что она об этом всем рассказывает, — читайте в публикации Фокуса.

Дом под снос

Несмотря на то, что окружающие отговаривали её от этой идеи, блогерша всё же решила приобрести один из самых дешёвых домов, которые она нашла на севере Испании.

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"Вы все меня отговаривали, но я всё-таки не послушалась и купила самый ужасный бюджетный дом на севере Испании. Дом требует полной реконструкции. Здесь нет ни света, ни воды, перекрытия местами сгнили, а впереди — огромный объем работы", — пишет хозяйка.

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Три недели до переезда

Главная сложность — сроки. Семья должна заселиться в дом уже через три недели, поэтому главная задача сейчас — привести в порядок хотя бы первый этаж и сделать его пригодным для проживания.

Проблему с электроснабжением планируют решить с помощью генератора — по крайней мере, на первое время.

Что касается воды, то ситуация сложнее: подключение обещают, однако автор признается, что, учитывая опыт работы местных коммунальных служб, полной уверенности в этом нет.

Ксения купила дом в Испании Фото: TikTok

Ксения пообещала публично документировать весь процесс восстановления дома — без прикрас и с реальных локаций. Первые изменения, которых удалось добиться за первые два дня ремонта, она уже показала своей аудитории.

Стоимость не указана

Женщина не раскрывает сумму, которую потратила на покупку недвижимости, ведь не хочет слышать критику о том, что это слишком дорого. В целом на ремонт она планирует потратить около 2 тысяч евро.

Зрители обсуждают дом в комментариях Фото: TikTok Зрители обсуждают дом в комментариях Фото: TikTok

"Когда я публиковала обзоры домов и их стоимость, было много споров о том, что я — "дура" и не разбираюсь в недвижимости, и что можно купить лучше и дешевле", — пояснила свою позицию автор видео в комментариях.

Еще больше интересных историй

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Дизайнер Наталья Буг переехала из Киева в тихое село, где теперь занимается развитием собственной фермы. Женщина показала подписчикам дом, построенный еще в XI веке, и рассказала как о его исторической ценности, так и о бытовых трудностях жизни в таком жилище.

Еще одна пара несколько лет назад решилась на рискованный шаг — приобрела заброшенный дом в деревне всего за 8300 гривен. С тех пор супруги ведут блог, в котором документируют каждый этап восстановления дома и делятся впечатлениями от нового образа жизни за городом.

А вот Вадим Ключник, который профессионально занимается видеосъемкой, вместе с женой Олесей и двумя детьми приобрел поместье в сельской местности Португалии . Мужчина показал подписчикам, как выглядит деревня, где теперь живет их семья.