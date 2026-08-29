Переселенцы освоили старый дом в деревне без газа, а затем пришел "хозяин" (фото)

Полномасштабная война заставляет многих украинцев снова и снова искать убежища, адаптироваться к сложным условиям и заново строить быт.

Популярные украинские блогеры из YouTube-канала "Простое семейство" поделились кадром нового этапа своей жизни: они уже второй раз вынуждены становиться переселенцами и приводить в порядок заброшенный дом. Больше об их истории – читайте в материале Фокуса.

Попав во временное жилье, семья столкнулась с целым рядом вызовов: от захламленных комнат и разбитых оконных стекол до прилетов российских снарядов поблизости и неприятных конфликтов с чужими людьми.

Временное жилье

Дом, где планирует временно поселиться семья, находится не в лучшем состоянии. Кроме отсутствия газа и проблемы с дымоходами, здание получило повреждения из-за обстрелов.

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"Были обстрелы, чуть-чуть шифер повредился… Приехали утром – за 500-600 метров прилетело. Взлетал шифер, две шиферины из дома взмыло, ворота в гараже открыло. Слава Богу, что мы были у родителей, как чувствовал, что надо выезжать".

Несмотря на риски и поврежденные окна в мастерской, семья не теряет оптимизма и пытается привести дом в порядок: расчищают двор от зарослей, замазывают трещины в стенах, окрашивают пол и устраивают печное отопление.

Скандал из-за "чужих вещей"

Однако самым большим испытанием во время уборки стал не столько хлам, сколько неожиданный визит мужчины, который в течение нескольких лет сносил в этот дом собственные вещи.

Поскольку владелицей дома является двоюродная бабушка блоггеров, именно она позволила семье срезать замки и выбрасывать старье, чтобы быстрее подготовить помещение для проживания. Однако неизвестный мужчина, придя во двор, устроил конфликт и отказался забирать свое имущество.

Переселенцы обустраивают свой дом Фото: YouTube

"Он не владелец. В течение пяти лет навозил сюда лохмотья и весь этот хлам. Когда приехал, начал возмущаться, что мы срывали замки, что не по-человечески это сделали. Мы ему объясняли, что времени у нас мало. Предлагали деньги за эти замки – за половину взял, за половину нет".

Очередное "происшествие"

Несмотря на неприятный инцидент, семья пытается воспринимать все проблемы с юмором и как очередное "происшествие".

Параллельно с обустройством жилья блоггеры продолжают работать. Глава семьи выполняет заказы по сварке металлических арок, а также помогает местным жителям ликвидировать последствия пожаров после обстрелов.

Не обходится и без бытовых экспериментов в огороде: семья попыталась собрать первый урожай китайских желтых арбузов, семена которых им передали знакомые. Собственноручно выращенные ягоды стали маленьким удовольствием среди суровых деревенских будней.

Больше интересных историй

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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Супруги из Киевщины доказали, что даже полуразрушенный сельский дом может стать выгодной инвестицией. Через несколько лет ремонта они превратили дом до неузнаваемости – теперь его не узнают даже старожилы села.

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