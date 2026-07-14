Переселенцы купили дом во Франции за 10 тысяч евро, а теперь "всплыла" правда о владелице

Украинцы Елена и Дмитрий, которые до полномасштабного вторжения жили в Польше, решились приобрести старый дом во Франции — недалеко от побережья океана. Недавно они узнали об истории жизни прежней владелицы.

В декабре 2025 года в эксклюзивном интервью Фокусу супруги рассказали о своём выборе и объяснили, почему они решились на этот вариант. Сейчас переселенцы продолжают активно вести свои социальные сети, делясь интересными находками и историями.

По словам Елены, дом находится во французской деревне, примерно в трёх часах езды от побережья океана.

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Недавно супруги узнали правду о прежней владелице дома — это была долгожительница 94-летняя Жози, скончавшаяся в доме престарелых в 2020 году. После её смерти наследники отказались от наследства, поэтому недвижимость перешла в собственность государства, после чего была продана.

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Недавно супруги узнали правду о прежней владелице дома Фото: TikTok

"Она жила в Париже, в 13-м округе. Этот дом она приобрела в 1986 году после выхода на пенсию. На момент покупки она уже была разведена и больше не выходила замуж, а это странно, потому что многие вещи, документы, посылки и письма адресованы мужчине с совершенно другим именем", — рассказывает украинка.

Елена отмечает, что эта женщина много путешествовала, ведь в доме было немало монет из разных стран мира.

Дом во Франции за 10 тысяч

Идея переезда и покупки недвижимости за рубежом пришла в голову супругам ещё в 2022 году — на фоне событий в Украине и в мире в целом. На тот момент Елена и Дмитрий уже давно жили в Польше и готовились оформить ипотеку на собственное жилье. Однако февраль 2022 года, по словам женщины, "изменил всё на 180 градусов".

В доме много мусора и хлама Фото: TikTok

"Мы понимали, что довольно крупный ежемесячный платеж в течение примерно 25-30 лет в виде ипотеки не придаст нам стабильности", – объясняет Елена логику отказа от банковского кредита в пользу поиска недорогой недвижимости за наличные.

Супруги также выяснили, что самые выгодные предложения по недвижимости часто вообще не попадают в открытую продажу — их скупают клиенты агентств, специализирующихся на флиппинге. Поэтому первые удачные варианты "ускользали из-под носа", пока пара не приобрела достаточно опыта и контактов.

Ремонт как хобби, а не обуза

На вопрос, не жалеет ли она о масштабном ремонте, Елена отвечает, что решение было взвешенным, а не спонтанным. По её словам, для мужа процесс демонтажа старых конструкций — своеобразный психологический отдых, а сама она получает удовольствие от работы на приусадебном участке.

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