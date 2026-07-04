"Не могу себе представить": переселенцы купили дом в Италии за $13 тысяч (фото)

Пара переехала из Нью-Йорка в Италию в 2019 году и поселилась в небольшом городке в регионе Абруццо, в трёх часах езды от Рима. В сентябре этого года их пятилетняя дочь пойдёт в начальную школу.

Они оба родились и выросли в США: Кассандра Тресл работала в операционном отделе технологического стартапа, а её муж Алекс — мясником в сети Whole Foods. В 2019 году пара решила покинуть Нью-Йорк и переехать в Европу. Как сложилась их судьба, — читайте в материале Фокуса.

Сначала влюбленные поселились в Чехии, у дедушки, где в 2020 году и родилась их дочь. Позже семья переехала в Италию, выбрав не туристическую Флоренцию или другое популярное направление, а небольшой городок в Абруццо. По словам американки, возвращаться в США в ближайшее время они не планируют.

Почему они уехали

Супруги признаются: выросшие в Америке, они привыкли считать, что успех — это постоянное "обновление" жизни: дом побольше, машина поновее, график поплотнее. Со временем возник вопрос: действительно ли всё это делает человека счастливее.

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Кассандра Тресл с мужем Фото: CNBC Make It

Италия, по их словам, дала то, чего не хватало — больше времени, гибкости и ощущения связи с окружающим миром.

"Это чувство связи становится особенно заметным летом. Когда в школе каникулы, жизнь перемещается на площади и улицы. После ужина семьи собираются на улице, пока дети бегают из одного конца города в другой, играя вместе. Местные фестивали заполняют календарь, и август часто кажется одним длинным общим праздником", — рассказывает Кассандра Тресл.

Дом за 12 тысяч долларов

Жизнь в маленьком городке позволила приобрести жилье сразу за наличные, без ипотечной нагрузки, что типично для США. Двухэтажный дом с двумя спальнями площадью чуть менее 100 квадратных метров, с третьей комнатой в подвале и чердаком, обошёлся семье в 11 500 евро (около $13 тысяч). Еще примерно 15 000 евро (около $17 тысяч) ушло на ремонт.

Городок Абруццо, Италия Фото: CNBC Make It

Более низкая стоимость жизни позволила ей меньше сосредотачиваться на заработке. Сначала женщина продолжала удаленно работать в технологической компании, но впоследствии оставила эту работу: теперь она занимается маркетингом для итальянской туристической компании и создает контент. Зарабатывает меньше, однако, как говорит сама, такой обмен того стоит.

Гибкий график позволяет маме самой отвозить дочь в детский сад утром и забирать вечером, а семье — путешествовать по Италии и заниматься любимыми проектами.

В их городке соседи свободно общаются на улице, друзья заходят в гости без предупреждения, а краткая проверка "всё ли в порядке" воспринимается не как вторжение в личное пространство, а как забота.

Дочь, которая растёт в Италии

Девочка пошла в детский сад сразу после того, как ей исполнилось два года, и фактически всё детство провела в окружении местной культуры. Этой осенью она пойдёт в начальную школу вместе с детьми, которых знает уже много лет.

Кассандра Тресл с мужем и дочерью Фото: CNBC Make It

Помимо английского, чешского и итальянского, она постепенно осваивает местный диалект — языковую традицию, которая в этом регионе передается из поколения в поколение. Для родителей Италия остаётся сознательно выбранной страной, а итальянский — языком, который приходится учить; для дочери же это просто дом.

Не без трудностей

Жизнь в Италии, признается переселенка, далека от идеала: семья скучает по родным и друзьям в США, а местная бюрократия порой раздражает своей медлительностью. Простые дела нередко требуют больше бумаг, записей на прием или повторных визитов, чем ожидалось, — даже подключение домашнего интернета однажды потребовало копии медицинской страховки.

Зато, по словам семьи, они получили то, что трудно измерить: меньше времени за рулем и на бытовые дела, больше — на прогулки, общение с соседями и участие в местной жизни.

По словам американки, повседневная жизнь стала меньше ориентирована на материальные вещи и больше — на отношения. Именно такой жизни семья желает и своей дочери, которая, как надеются родители, вырастет с глубоким чувством принадлежности к своему городку.

"Мы обрели другой образ жизни, и я не могу представить себе возвращение в США в ближайшие годы", — подытоживает Кассандра в беседе с Make It.

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