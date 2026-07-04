"Уявити собі не можу": переселенці купили будинок в Італії за $13 тисяч (фото)

Пара переїхала із Нью-Йорка до Італії у 2019 році та оселилася в невеликому містечку регіону Абруццо, за три години їзди від Рима. Цього вересня їхня п'ятирічна донька піде до початкової школи.

Вони обоє народилися та виросли у США: Кассандра Тресл працювала в операційному відділі технологічного стартапу, а її чоловік Алекс – м'ясником у мережі Whole Foods. У 2019 році пара вирішила залишити Нью-Йорк і перебратися до Європи. Як склалась їхня доля, – читайте у матеріалі Фокусу.

Спочатку закохані оселилися в Чехії, у дідуся, де у 2020 році й народилася їхня донька. Згодом родина переїхала до Італії, обравши не туристичну Флоренцію чи інше популярне напрямок, а невелике містечко в Абруццо. За словами американки, повертатися до США найближчим часом вони не планують.

Чому вони поїхали

Подружжя зізнається: виростаючи в Америці, вони звикли вважати, що успіх – це постійне "оновлення" життя: більший будинок, новіша машина, щільніший графік. З часом виникло запитання, чи справді все це робить людину щасливішою.

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Кассандра Тресл з чоловіком Фото: CNBC Make It

Італія, за їхніми словами, дала те, чого бракувало – більше часу, гнучкості та відчуття зв'язку з оточенням.

"Це відчуття зв‘язку стає особливо помітним влітку. Коли школа канікули, життя переміщується на площі та вулиці. Після вечері сім’ї збираються надворі, поки діти бігають з одного кінця міста в інший, граючи разом. Місцеві фестивалі заповнюють календар, і серпень часто здається одним довгим спільним святом", – розповідає Кассандра Тресл.

Будинок за $12 тисяч

Життя в маленькому містечку дозволило купити житло одразу за готівку, без іпотечного навантаження, що типово для США. Двоповерховий будинок із двома спальнями площею трохи менше 100 квадратних метрів, із третьою кімнатою в підвалі та горищем, обійшовся родині у 11 500 євро (близько $13 тисяч). Ще приблизно 15 000 євро (близько $17 тисяч) пішло на ремонт.

Містечко Абруццо, Італія Фото: CNBC Make It

Нижча вартість життя дала змогу менше зосереджуватися на заробітку. Спочатку жінка продовжувала віддалено працювати в технологічній компанії, але згодом залишила цю роботу: тепер вона займається маркетингом для італійської туристичної компанії та створює контент. Заробляє менше, проте, як каже сама, такий обмін вартий того.

Гнучкий графік дозволяє мамі самій водити доньку до садка вранці й забирати ввечері, а родині – подорожувати Італією та займатися улюбленими проєктами.

У їхньому містечку сусіди вільно спілкуються на вулиці, друзі заходять у гості без попередження, а коротка перевірка "чи все гаразд" сприймається не як втручання в особистий простір, а як турбота.

Донька, яка виростає в Італії

Дівчинка пішла до садочка одразу після двох років і фактично все дитинство провела серед місцевої культури. Цієї осені вона піде до початкової школи разом із дітьми, яких знає роками.

Кассандра Тресл з чоловіком та дочкою Фото: CNBC Make It

Окрім англійської, чеської та італійської, вона поступово засвоює місцевий діалект – мовну традицію, яку в регіоні передають із покоління в покоління. Для батьків Італія залишається свідомо обраною країною, а італійська – мовою, яку доводиться вчити; для доньки ж це просто дім.

Не без труднощів

Життя в Італії, зізнається переселенка, далеке від ідеального: родина сумує за рідними та друзями в США, а місцева бюрократія часом дратує повільністю. Прості справи нерідко вимагають більше паперів, записів на прийом чи повторних візитів, ніж очікувалось, – навіть під'єднання домашнього інтернету одного разу вимагало копії страхового медичного полісу.

Натомість, за словами родини, вони отримали те, що складно виміряти: менше часу за кермом і на споживання, більше – на прогулянки, спілкування із сусідами та участь у місцевому житті.

Щоденне життя, каже американка, стало менше орієнтованим на матеріальні речі та більше – на стосунки. Саме такого життя родина бажає й своїй доньці, яка, сподіваються батьки, виросте з глибоким відчуттям приналежності до свого містечка.

"Ми знайшли інший спосіб життя, і я не можу уявити собі повернення до США в найближчі роки", – резюмує Кассандра в розмові з Make It.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Креативна фотографка й мати трьох дітей Альона Медведська спершу виїхала до Швейцарії одразу після початку повномасштабного вторгнення, проте згодом ухвалила рішення повернутися в Україну. Вона визнала, що життя за кордоном принесло їй чимало розчарувань.

Учасниця шоу "Супермама" розплакалася просто перед камерою, відверто розповівши, наскільки важкими виявилися умови для українських біженців у Німеччині.

А ось для Elen Smile приниження на талант-шоу, навпаки, стало стартовим майданчиком для стрімкого успіху: сьогодні вона активно знімається, виступає на сцені та підкорює закордонну публіку, включно зі США.