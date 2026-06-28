Вигідніше не працювати: біженка розповіла про головні мінуси Німеччини

Українка поділилася власним досвідом проживання та адаптації у Німеччині. До деяких речей, за її словами, досі дуже важко звикнути. Попри все, вона не шкодує про переїзд.

Світлана поскаржилась на систему охорони здоров’я. Мовляв, дуже важко потрапити до лікаря вчасно, коли щось болить. Доводиться планувати візит заздалегідь. Якщо ж симптомів немає, а людина просто хоче здати профілактичні аналізи – їй відмовлять одразу: "Нічого не турбує – йдіть додому". Які ще мінуси вона помітила, – читайте у публікації Фокусу.

За словами жінки, така система є принциповою проблемою німецької медицини: вона реагує на гострий стан, але не розрахована на профілактику.

Більше заробляєш, менше лишається

Друга болюча точка – прогресивна система оподаткування. Коли в родині працюють обоє, сукупний дохід потрапляє у вищу податкову категорію. У результаті, за підрахунками фінансових органів, сім'я "заробляє забагато", тож зобов'язана доплатити податок за підсумками року.

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"Чим більше стараєшся, тим менше отримуєш на руки", – формулює вона цей податковий парадокс.

За її словами, фінансово вигіднішою виявляється модель, коли працює лише один із партнерів: так вдається уникнути підвищеної ставки та несподіваних доплат у кінці року.

Стабільність, яку цінують

Утім, авторка не малює виключно похмуру картину. Німеччина подобається їй своїм спокоєм і передбачуваністю. Стабільна економіка дозволяє навіть родині з одним годувальником щороку дозволити собі відпустку – це базова норма, а не розкіш.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Креативна фотографка й мати трьох дітей Альона Медведська після втечі до Швейцарії на початку повномасштабного вторгнення зрештою повернулася в Україну – і зізналася, що мінусів у житті за кордоном виявилося чимало.

Учасниця шоу «Супермама» не стримала сліз перед камерою, відверто розповівши про реалії, з якими стикаються українські біженці в Німеччині.

Натомість для Elen Smile публічна ганьба на талант-шоу стала точкою відліку феноменального злету: тепер вона знімається, виступає й підкорює закордонні майданчики.