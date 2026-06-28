Выгоднее не работать: беженка рассказала о главных минусах Германии

Украинка поделилась собственным опытом проживания и адаптации в Германии. К некоторым вещам, по её словам, до сих пор очень трудно привыкнуть. Несмотря ни на что, она не жалеет о переезде.

Светлана пожаловалась на систему здравоохранения. Мол, очень трудно попасть к врачу вовремя, когда что-то болит. Приходится планировать визит заранее. Если же симптомов нет, а человек просто хочет сдать профилактические анализы, ему сразу откажут: "Ничего не беспокоит — идите домой". Какие еще минусы она заметила, — читайте в публикации Фокуса.

По словам женщины, такая система представляет собой принципиальную проблему немецкой медицины: она реагирует на острые состояния, но не рассчитана на профилактику.

Чем больше зарабатываешь, тем меньше остается

Вторая "болевая точка" — прогрессивная система налогообложения. Когда в семье работают оба супруга, совокупный доход попадает в более высокую налоговую категорию. В результате, по подсчётам финансовых органов, семья "зарабатывает слишком много", поэтому обязана доплатить налог по итогам года.

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"Чем больше стараешься, тем меньше получаешь на руки", — так она формулирует этот налоговый парадокс.

По её словам, более выгодной с финансовой точки зрения оказывается модель, при которой работает только один из партнеров: так удаётся избежать повышенной ставки и неожиданных доплат в конце года.

Стабильность, которую ценят

Впрочем, автор не рисует исключительно мрачную картину. Германия нравится ей своим спокойствием и предсказуемостью. Стабильная экономика позволяет даже семье с одним кормильцем каждый год позволить себе отпуск — это обычное дело, а не роскошь.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Креативная фотограф и мать троих детей Алена Медведская после бегства в Швейцарию в начале полномасштабного вторжения в конце концов вернулась в Украину — и призналась, что минусов в жизни за границей оказалось немало.

Участница шоу "Супермама" не сдержала слёз перед камерой, откровенно рассказав о реалиях, с которыми сталкиваются украинские беженцы в Германии.

Зато для Elen Smile публичное унижение на шоу талантов стало отправной точкой феноменального взлета: теперь она снимается, выступает и покоряет зарубежные сцены.