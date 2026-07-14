Переселенці купили будинок у Франції за 10 тисяч євро, а тепер "випливла" права про власницю

Українці Олена та Дмитро, які до повномасштабного вторгнення жили в Польщі, наважились придбати старий будинок у Франції – неподалік узбережжя океану. Нещодавно вони дізнались про історію життя попередньої власниці.

У грудні 2025 року в ексклюзивному інтерв’ю Фокусу подружжя розповідало про свій вибір та пояснювало, чому вони наважились на цей варіант. Зараз переселенці продовжують активно вести свої соціальні мережі, ділячись ціккавими знахідками та історіями.

За словами Олени, житло розташоване у французькому селі, приблизно за три години їзди від узбережжя океану.

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Нещодавно подружжя дізналось правду про попередню власницю будинку – це була довгожителька 94-річна Жозі, яка померла у будинку для людей похилого віку в 2020 році. Після її смерті спадкоємці відмовились від спадщини, тож нерухомість перейшла у власність держави, після чого була продана.

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Нещодавно подружжя дізналось правду про попередню власницю будинку Фото: TikTok

"Вона жила в Парижі, 13 округ. Цей будинок вона придбала в 1986 році після того, як вийшла на пенсію. На момент придбання вона вже було розлучена і більше заміж не виходила, а це дивно, бо багато речей, документів, посилок і листів адресовані чоловікові з зовсім іншим іменем", – розповідає українка.

Олена зазначає, шо ця жінка багато подорожували, адже у будинку було чимало монет з різних країн світу.

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Ідея переїзду й купівлі нерухомості за кордоном з'явилася у подружжя ще у 2022 році – на тлі подій в Україні та світі загалом. На той момент Олена й Дмитро вже давно жили в Польщі та готувалися оформити іпотеку на власне житло. Однак лютий 2022-го, за словами жінки, "змінив усе на 180 градусів".

У будинку багато сміття та непотребу Фото: TikTok

"Розуміли, що мати досить немалий щомісячний платіж протягом приблизно 25-30 років у формі іпотеки стабільності нам не додасть", – пояснює Олена логіку відмови від банківського кредиту на користь пошуку дешевої нерухомості за готівку.

Подружжя також з'ясувало, що найвигідніші пропозиції по нерухомості часто взагалі не потрапляють у відкритий продаж – їх викуповують клієнти агенцій, що спеціалізуються на фліпінгу. Тому перші вдалі варіанти "йшли з-під носа", доки пара не набула достатньо досвіду й контактів.

Ремонт як хобі, а не тягар

На запитання, чи не шкодує про масштабний ремонтний проєкт, Олена відповідає, що рішення було зваженим, а не спонтанним. За її словами, для чоловіка процес демонтажу старих конструкцій – своєрідний психологічний відпочинок, а сама вона отримує задоволення від роботи на присадибній ділянці.

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