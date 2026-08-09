Переселенці з Херсонщини купили хату в селі за $1700: що там зараз (фото)

Родина внутрішньо переміщених осіб з Херсонської області, яка втратила власне житло через війну, змогла придбати будинок на півночі Одещини всього за 1700 доларів – приблизно 70 тисяч гривень.

Перш ніж осісти в Одеській області, родина майже рік провела у Львові – там чоловік проходив реабілітацію після поранення, отриманого на фронті. Увесь цей час переселенці шукали, де можна пустити нове коріння, і об'їздили в пошуках житла чи не всю країну. Зрештою вибір випав на село Пасад, що за 20 кілометрів від Балти. Як склалась їхня доля, – читайте у матеріалі Фокусу.

Переселенка не приховує: рік без власного даху над головою був важким випробуванням не лише фізично, а й психологічно. "Коли у тебе немає свого будинку, то ти безхатченко, я так вважаю", – зізнається українка.

Будинок потребує ремонту Фото: YouTube

Приїхавши вперше подивитися на нову хату, вона просто сіла на старий диван і заплакала: "Піде, згодиться, бо вже дуже важко було бомжувати цілий рік".

Відео дня

Глиняна хата з дубовою підлогою

Будинок, який дістався родині, зведений за традиційною технологією – з гілок і глини, зверху вкритий цементною "шубою". Всередині – дерев'яна дубова підлога, а дах, хоч і шиферний, залишається цілим.

Будинок, який дістався родині, зведений за традиційною технологією Фото: YouTube

Двері подвійні, а от з вікнами не все гладко: у частині з них бракує другого скла. Доведеться також повністю перекласти грубку – стара забирає надто багато дров.

Разом із будинком новим господарям дісталося чимале господарство: 35 соток городу, погріб, сараї, гараж і ділянка з акаціями, яку родина вже приглядає під дрова на зиму. На городі, до слова, встигли посадити кавуни.

Кухня дуже скромна Фото: YouTube

Із зручностей у селі – місцевий магазин, агрофірма, відділення "Нової пошти" та "Укрпошта", яка навідується двічі на тиждень. Школи й садочка немає, тож дітей возять спеціальним автобусом до сусіднього села.

"Це небо і земля"

Порівнюючи нову хату з тим будинком, який родина залишила на Херсонщині – з євровікнами, ремонтом і повною обстановкою – жінка не применшує різниці. "Хтось може сказати, що це сарай. Але те, що ми покинули там, і те, що зараз тут – це небо і земля", – каже вона.

За словами переселенки, найважче – змиритися з думкою, що комфортне життя лишилося позаду. Але на першому місці для родини – те, що всі залишилися живими.

"У нас на Херсонщині були гарні будинки… Але аби тільки війна закінчилась, все посадимо і все виростимо. Головне, щоб люди перестали гинути і був мир", – підсумовує господиня.

У дворі чимало господарських приміщень Фото: YouTube

Про своє життя вона розповідає на YouTube-каналі "Нове життя біженців з Херсонщини", показавши глядачам нову оселю та поділившись пережитим за останній рік.

Більше цікавих історій

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Назарій, який називає себе амбасадором Гуцульського краю, відшукав садибу 90-річної бабусі Марії Гіркової, яка мешкає високо в горах, у присілку Переніз поблизу Яремче, зовсім сама.

Аліна з Дніпропетровщини стала власницею сільської хати неподалік Кривого Рогу й влаштувала для підписників екскурсію, розповівши як про переваги, так і про недоліки свого нового житла.

Вчителька математики Ельміра наважилася купити старий будинок у селі та почати там життя з чистого аркуша. Ремонт у своїй новій оселі родина робить власними руками, паралельно ділячись із читачами корисними лайфхаками.