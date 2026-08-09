Переселенцы из Херсонской области купили дом в деревне за $1700: что там сейчас (фото)

Семья ВПО из Херсонской области, лишившаяся своего жилья из-за войны, смогла приобрести дом на севере Одесской области всего за $1700 — примерно 70 тысяч гривен.

Прежде чем обосноваться в Одесской области, семья почти год прожила во Львове – там мужчина проходил реабилитацию после ранения, полученного на фронте. Все это время переселенцы искали, где можно пустить новые корни, и объездили в поисках жилья чуть ли не всю страну. В конце концов выбор пал на село Пасад, расположенное в 20 километрах от Балты. Как сложилась их судьба, – читайте в материале Фокуса.

Переселенка не скрывает: год без собственного крыша над головой стал тяжелым испытанием не только физически, но и психологически. "Когда у тебя нет своего дома, ты бездомный, я так считаю", – признается украинка.

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Дом нуждается в ремонте Фото: YouTube

Приехав впервые посмотреть на новый дом, она просто села на старый диван и заплакала: "Подойдет, сойдет, ведь уже очень тяжело было жить на улице целый год".

Глиняный дом с дубовым полом

Дом, который достался семье, построен по традиционной технологии – из веток и глины, сверху покрыт цементной "шубой". Внутри – деревянный дубовый пол, а крыша, хотя и шиферная, остается целой.

Дом, который достался семье, построен по традиционной технологии Фото: YouTube

Двери двойные, а вот с окнами не все гладко: в некоторых из них отсутствует второе стекло. Придется также полностью переделать печку – старая потребляет слишком много дров.

Вместе с домом новым хозяевам досталось немалое хозяйство: 35 соток огорода, погреб, сараи, гараж и участок с акациями, который семья уже присматривает под дрова на зиму. На огороде, кстати, успели посадить арбузы.

Кухня очень скромная Фото: YouTube

Из удобств в селе – местный магазин, агрофирма, отделения "Новой почты" и "Укрпочты", которая приезжает два раза в неделю. Школы и детского сада нет, поэтому детей возят на специальном автобусе в соседнее село.

"Это небо и земля"

Сравнивая новый дом с тем, который семья оставила в Херсонской области – с евроокнами, ремонтом и полной обстановкой, – женщина не преуменьшает разницу. "Кто-то может сказать, что это сарай. Но то, что мы оставили там, и то, что сейчас здесь – это небо и земля", – говорит она.

По словам переселенки, самое трудное – смириться с мыслью, что комфортная жизнь осталась позади. Но для семьи на первом месте – то, что все остались живы.

"У нас в Херсонской области были красивые дома… Но только бы война закончилась – мы все посадим и все вырастим. Главное, чтобы люди перестали гибнуть и наступил мир", – заключает хозяйка.

Во дворе немало хозяйственных помещений Фото: YouTube

О своей жизни она рассказывает на YouTube-канале "Новая жизнь беженцев из Херсонской области", показывая зрителям свой новый дом и делясь пережитым за последний год.

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