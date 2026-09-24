1,1 млрд замість в'язниці: екснардеп уникнув строку у справі "нафтопродуктів Курченка"

Колишній в.о. голови Адміністрації Президента Сергій Пашинський уклав угоду про визнання вини у справі щодо заарештованих нафтопродуктів із Вищим антикорупційним судом (ВАКС).

Екс-нардеп не отримає тюремного терміну, однак, згідно з рішенням ВАКС, повинен виплатити державі та силам оборони 1,1 млрд грн, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Фігурант повністю визнав свою провину за ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 255 КК України (Участь у злочинній організації) та погодився надати слідству викривальні свідчення.

У березні–червні 2014 року засуджений, скориставшись службовим становищем, заволодів арештованими нафтопродуктами, завдавши державі збитків на суму понад 817 млн гривень.

Тепер, згідно з умовами угоди, він протягом 2,5 років має відшкодувати державі 600 млн грн, перерахувавши їх до державного бюджету.

Видео дня

Ще 400 млн грн протягом півроку фігурант зобов’язується перерахувати на рахунок фонду "Повернись живим" або забезпечити поставки озброєння згідно з узгодженим із фондом переліком на таку саму суму.

Решту 100 млн мають бути перераховані на рахунок "Спільноти Стерненка" для закупівлі зброї для Сил оборони.

Також екснардеп зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 850 тисяч гривень як основне покарання та ще один штраф у розмірі 17 тисяч. Протягом року він не зможе обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Конфіскація майна засудженого не була призначена, оскільки таке додаткове покарання згідно зі ст. 255 КК України введено законом у червні 2020 року — тобто після скоєння злочину.

Хоча САП не називає імені фігуранта, судячи з матеріалів справи, йдеться про Сергія Пашинського.

5 вересня 2025 року ВАКС затвердив угоду про визнання винним іншого фігуранта цієї справи. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років. Як пише "Економічна правда", це Сергій Тищенко

На підставі ч. 2 ст. 75 КК України засудженого звільнено від відбування основного покарання з випробувальним терміном на 3 роки, без конфіскації майна.

Згідно з умовами угоди, він перерахував 40 млн грн на користь Збройних сил України та зобов’язаний сплатити до державного бюджету 110 млн грн протягом 3 років з дати набрання вироком законної сили.

"Нафтопродукти Курченка"

У 2014 році суд наклав арешт на 97 тисяч тонн нафтопродуктів, ввезених до України з порушенням законодавства, повідомляв ЦПК. Паливо належало олігарху Сергію Курченку, який втік до Росії слідом за експрезидентом Віктором Януковичем.

Однак, за версією слідства, Тищенко та Пашинський нібито розробили схему заволодіння арештованим майном і створили для цього злочинну організацію, зазначили в НАБУ.

Вони домоглися передачі паливно-мастильних матеріалів державному підприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб. При цьому Пашинський забезпечив контроль за базами зберігання нафтопродуктів підрозділами МВС, діями яких нібито керували члени злочинної організації.

Згодом державне підприємство реалізувало сировину за заниженими цінами компанії, яка перебувала під контролем організатора схеми. Однак кошти до бюджету так і не надійшли.

Учасникам злочинної організації було висунуто підозру у привласненні заарештованих нафтопродуктів у лютому 2024 року.

26 лютого 2024 року Пашинського відправили до СІЗО з можливістю внесення застави у розмірі 272,5 млн гривень. Невдовзі заставу було внесено.

Пашинський заперечував свою причетність до реалізації цього палива та отримання коштів, а також говорив про те, що це — помста Росії за його діяльність на користь обороноздатності України.

Нагадаємо, Пашинський виграв судовий процес проти Deutsche Welle щодо фейкової інформації про завищені ціни на зброю.