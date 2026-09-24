1,1 млрд вместо тюрьмы: экс-нардеп избежал срока по делу "нефтепродуктов Курченко"

Бывший и.о. главы Администрации Президента Сергей Пашинский заключил соглашение о признании вины по делу об арестованных нефтепродуктах с Высшим антикоррупционным судом (ВАКС).

Экс-нардеп не получит тюремный срок, однако, по решению ВАКС, должен выплатить государству и силам обороны 1,1 млрд грн, сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Фигурант полностью признал вину по ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 255 УК Украины (Участие в преступной организации) и согласился предоставить следствию разоблачительные показания.

В марте-июне 2014 года осужденный, используя служебное положение, завладел арестованными нефтепродуктами, нанеся государству убытки на более чем 817 млн гривен.

Теперь, по условиям соглашения, он в течение 2,5 лет должен возместить государству 600 млн грн, перечислив их в госбюджет.

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Еще 400 млн грн в течение полугода фигурант обязуется перечислить на счет фонда "Вернись живым" или обеспечить поставки вооружения по согласованному с фондом перечню этой же стоимости.

Оставшихся 100 млн должны быть перечислены на "Сообщества Стерненко" на закупку оружия для Сил обороны.

Также экс-нардеп обязан уплатить штраф в размере 850 тысяч гривен как основное наказание и еще один штраф в 17 тысяч. В течение года он не сможет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Конфискация имущества осужденного не была назначена, поскольку такое дополнительное наказание по ст. 255 УК Украины введен законом в июне 2020 года — то есть после момента совершения преступления.

Хотя САП не называет имени фигуранта, речь, исходя из материалов дела, идет о Сергее Пашинском.

5 сентября 2025 года ВАКС утвердил соглашение о признании виновности другого фигуранта этого дела. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Как пишет "Экономическая правда", это Сергей Тищенко

На основании ч. 2 ст. 75 УК Украины, осужденный освобожден от отбывания основного наказания с испытательным сроком на 3 года, без конфискации имущества.

По условиям соглашения он перечислил 40 млн грн на Силы Обороны Украины и обязан уплатить в государственный бюджет 110 млн грн в течение 3 лет с даты вступления приговора в силу.

"Нефтепродукты Курченко"

В 2014 году суд наложил арест на 97 тысяч тонн нефтепродуктов, ввезенных в Украину с нарушением законодательства, сообщал ЦПК. Топливо принадлежало олигарху Сергею Курченко, который сбежал в Россию вслед за экс-президентом Виктором Януковичем.

Но, по версии следствия, Тищенко и Пашинский якобы разработали схему завладения арестованным имуществом и создали для этого преступную организацию, отметили в НАБУ.

Они добились передачи горюче-смазочных материалов государственному предприятию, на руководящие должности в котором назначили подконтрольных лиц. При этом Пашинский обеспечил контроль за базами хранения нефтепродуктов подразделениями МВД, действиями которых якобы руководили члены преступной организации.

В дальнейшем госпредприятие реализовало сырье по заниженным ценам подконтрольной организатору схемы компании. Однако в бюджет средства так и не поступили.

Подозрение участникам преступной организации в завладении арестованными нефтепродуктами вручено в феврале 2024 года.

26 февраля 2024 года Пашинского отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 272,5 млн гривен. Уже вскоре залог был внесен.

Пашинский опровергал свою причастность к реализации этого топлива и получении средств, а также говорил о том, что это — месть России за его работу на обороноспособность Украины.

Напомним, Пашинский выиграл суд у Deutsche Welle по фейку о завышенных ценах на оружие.