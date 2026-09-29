КНУ Шевченка переходить на дистанційне навчання: університет працюватиме онлайн до 16 жовтня

Київський національний університет імені Тараса Шевченка з 29 вересня до 16 жовтня переходить на дистанційний формат роботи та навчання через погіршення безпекової ситуації в Києві.

Про це повідомили в КНУ імені Тараса Шевченка. В університеті зазначили, що рішення ухвалили для збереження життя та здоров’я працівників і студентів.

Освітній процес у цей період відбуватиметься онлайн із використанням інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до затверджених розкладів. Рішення щодо лабораторних занять, практик і контрольних заходів ухвалюватимуть керівники навчальних підрозділів з огляду на безпекову ситуацію.

Працівники університету виконуватимуть обов’язки дистанційно через електронну пошту, освітні платформи та інші засоби зв’язку. Виняток становитимуть працівники, чиї обов’язки неможливо виконувати дистанційно, а також чергові й аварійні служби.

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У корпусах і гуртожитках КНУ забезпечать цілодобовий доступ до укриттів. Університет також має підтримувати оперативний зв’язок зі студентами та працівниками й інформувати їх про зміни.

У разі зміни безпекової ситуації термін дії рішення можуть скоригувати окремим наказом.

Нагадаємо, російські військові атакували будівлю Національної академії наук, завдавши їй значних пошкоджень. Унаслідок удару загинули двоє людей, серед них — помічниця колишнього секретаря Ради національної безпеки та оборони України Володимира Горбуліна Наталія Букало. Її чоловік, який також постраждав під час атаки, перебуває у важкому стані.