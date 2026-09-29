КНУ Шевченко переходит на дистанционное обучение: университет будет работать онлайн до 16 октября

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко с 29 сентября по 16 октября переходит на дистанционный формат работы и обучения в связи с ухудшением обстановки в Киеве.

Об этом сообщили в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. В университете отметили, что решение было принято в целях сохранения жизни и здоровья сотрудников и студентов.

Образовательный процесс в этот период будет проходить в онлайн-формате с использованием информационно-коммуникационных технологий в соответствии с утвержденными расписаниями. Решения относительно лабораторных занятий, практик и контрольных мероприятий будут приниматься руководителями учебных подразделений с учетом ситуации с безопасностью.

Сотрудники университета будут выполнять свои обязанности удаленно с помощью электронной почты, образовательных платформ и других средств связи. Исключение составят сотрудники, чьи обязанности невозможно выполнять удаленно, а также дежурные и аварийные службы.

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В корпусах и общежитиях КНУ будет обеспечен круглосуточный доступ к укрытиям. Университет также должен поддерживать оперативную связь со студентами и сотрудниками и информировать их об изменениях.

В случае изменения ситуации с безопасностью срок действия решения может быть скорректирован отдельным приказом.

Напомним, российские военные атаковали здание Национальной академии наук, нанеся ему значительные повреждения. В результате удара погибли два человека, среди них — помощница бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Горбулина Наталья Букало. Её муж, который также пострадал во время атаки, находится в тяжёлом состоянии.