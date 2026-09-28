В результате удара ВС РФ по зданию НАН в центре Киева погибли двое ученых, — СМИ

В настоящее время спасатели со служебными собаками ведут поиски людей, с которыми не удается установить связь, под завалами.

По состоянию на 15:11 известно о 4 пострадавших. Президент НАН Украины Анатолий Загородний сообщил корреспондентам "Суспільного" о двух погибших работницах.

Здание НАН разрушено: выгорели два верхних этажа, а припаркованные автомобили сгорели.

Известно о гибели женщины в результате российского удара в Шевченковском районе. Пятеро человек получили травмы и были госпитализированы, сообщил журналистам мэр Киева Виталий Кличко.

"В настоящее время продолжаются поисково-спасательные операции, не исключаем, что число погибших и раненых будет расти. Это чистый террор со стороны Российской Федерации — они не щадят ничего: ни жилые дома, ни исторические здания. Целью врага остается каждый украинец", — сказал Кличко.

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Напомним, что Марьяна Безуглая после обстрела НАН опубликовала пост, в котором заявила, что академиков постигла "причудливая, печальная карма".

28 сентября вражеский БПЛА поразил здание Национальной академии наук Украины в Киеве. После удара там возник пожар, и на место прибыли сотрудники ГСЧС.