В результате удара ВС РФ по зданию НАН в центре Киева погибли двое ученых, — СМИ
В настоящее время спасатели со служебными собаками ведут поиски людей, с которыми не удается установить связь, под завалами.
По состоянию на 15:11 известно о 4 пострадавших. Президент НАН Украины Анатолий Загородний сообщил корреспондентам "Суспільного" о двух погибших работницах.
Здание НАН разрушено: выгорели два верхних этажа, а припаркованные автомобили сгорели.
Известно о гибели женщины в результате российского удара в Шевченковском районе. Пятеро человек получили травмы и были госпитализированы, сообщил журналистам мэр Киева Виталий Кличко.
"В настоящее время продолжаются поисково-спасательные операции, не исключаем, что число погибших и раненых будет расти. Это чистый террор со стороны Российской Федерации — они не щадят ничего: ни жилые дома, ни исторические здания. Целью врага остается каждый украинец", — сказал Кличко.
Напомним, что Марьяна Безуглая после обстрела НАН опубликовала пост, в котором заявила, что академиков постигла "причудливая, печальная карма".
28 сентября вражеский БПЛА поразил здание Национальной академии наук Украины в Киеве. После удара там возник пожар, и на место прибыли сотрудники ГСЧС.