"Бессмысленный пережиток СССР": Безуглая цинично прокомментировала атаку россиян на НАН в Киеве

Народный депутат заявила, что академиков постигла "причудливая, печальная карма", ведь за 12 лет войны они ничего не сделали для развития ПВО.

Днём 28 сентября Вооружённые силы РФ обстреляли здание Народной академии наук Украины возле красного корпуса Университета им. Шевченко. Уже известно, что есть погибшие, а само здание серьезно повреждено. Впрочем, Марьяна Безуглая заявила, что Национальную академию наук "давно нужно было реформировать, если не закрыть этот бессмысленный пережиток СССР. Но вместо этого россияне её просто бомбят. Потому что могут".

"Потому что академики НИЧЕГО не сделали для развития ПВО, сидя в своей "пузырьковой" изоляции в течение 5 лет полномасштабного вторжения и 12 лет войны. Вот такая причудливая, печальная "карма". В войне нет справедливости — только последствия", — написала Безуглая.

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Марьяна Безуглая прокомментировала удар по НАН Украины

Когда её пост вызвал возмущение, она написала ещё один, в котором отметила, что её обвиняют в жестокости.

Марьяна Безуглая прокомментировала удар по НАН Украины

"Да, россияне жестокие. Это новость? Война жестока, а последствия очевидны. Жалко людей. Мне уже пишут о "фундаментальной науке в Украине". А сколько Нобелевских премий? Какая такая фундаментальная наука? Где она? Если не умеем заниматься фундаментальной наукой, то нужно хотя бы заниматься прикладной", — заявила народный депутат.

По её словам, она много раз поднимала вопрос о бессмысленности НАУ, но они "просто оставались в своём пузыре. Это устраивало. В конце концов, война показывает последствия. Вот и всё". Также она отметила, что содержание ученых-пенсионеров НАН Украины обходится примерно в 3,7 млрд гривен, и они не выдерживают конкуренции в мировой науке.

Напомним, 28 сентября вражеский БПЛА поразил здание Национальной академии наук Украины в Киеве. После удара там возник пожар, и на место прибыли сотрудники ГСЧС.

Накануне, 27 сентября, во время российской атаки на Киев один из "шахидов" поразил центральный офис "Киевстара". В компании рассказали о последствиях удара и объяснили, повлияло ли попадание на работу оператора.