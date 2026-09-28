"Беззмістовний залишок СРСР": Безугла цинічно прокоментувала атаку росіян на НАН у Києві

Народна депутатка заявила, що академіків спіткала "химерна, сумна карма", адже за 12 років війни вони нічого не зробили для розвитку ППО.

Вдень 28 вересня ЗС РФ атакували будівлю Народної академії наук України біля червоного корпусу Університета ім. Шевченка. Вже відомо, що є загиблі, а сам будинок серйозно понівечено. Втім, Мар'яна Безугла заявила, що Національну академію наук "давно треба було реформувати, якщо не закрити цей беззмістовний залишок СРСР. Але натомість росіяни її просто бомблять. Бо можуть".

"Бо академіки НІЧОГО не зробили для розвитку ППО, сидячи у своїй бульбашці 5 років повномасштабного вторгнення і 12 років війни. Ось така химерна, сумна "карма". У війні немає справедливості — тільки наслідки", — написала Безугла.

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Мар'яна Безугла прокоментувала удар по НАН України

Коли її допис викликав обурення, вона написала ще один, в якому зазначала, що їй закидають про жорстокість.

Мар'яна Безугла прокоментувала удар по НАН України

"Так, росіяни жорстокі. Це новина? Війна жорстока, а наслідки наочні. Людей шкода. Мені вже пишуть про "фундаментальну науку в Україні". А скільки Нобелівських премій? Яка така фундаментальна наука? Де вона? Не вміємо у фундаментальну, то треба хоча б у прикладну", — заявила нардепка.

За її словами, вона багато разів піднімала питання беззмістовності НАУ, але вони "просто залишалися в бульбашці. Влаштовувало. Врешті війна показує наслідки. От і все". Також вона зазначила, що утримання вчених-пенсіонерів НАН України коштує близько 3,7 млрд гривень і вони не витримують конкуренції у світовій науці.

Нагадаємо, 28 вересня ворожий БПЛА влучив у будівлю Національної академії наук України в Києві. Після удару там виникла пожежа, а на місце прибули працівники ДСНС.

Напередодні, 27 вересня, під час російської атаки на Київ один із "Шахедів" влучив у центральний офіс "Київстару". У компанії розповіли про наслідки удару та пояснили, чи позначилося влучання на роботі оператора.