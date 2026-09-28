Через удар росіян по будівлі НАН в центрі Києва загинули двоє науковців, — ЗМІ

Нині рятувальники зі службовими собаками шукають під завалами людей, які не виходять на зв'язок.

Станом на 15:11 відомо про 4 травмованих. Президент НАН України Анатолій Загородній повідомив кореспондентам "Суспільного" про двох загиблих працівниць.

Будівля НАН зруйнована: вигоріли два верхні поверхи та згоріли припарковані автівки.

Відомо про загиблу жінку внаслідок російського удару в Шевченківському районі. П'ятеро людей травмовані, їх госпіталізували, повідомив журналістам мер Києва Віталій Кличко.

"Продовжуються зараз пошуково-рятувальні дії, не виключаємо, що кількість загиблих і поранених буде збільшуватися. Виключно терор, який продовжується зі сторони Російської Федерації — не враховують нічого — ні житлові будинки, ні історичні будівлі. Метою ворога залишається кожен українець", — сказав Кличко.

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Нагадаємо, Мар'яна Безугла після обстрілу НАН опублікувала пост, в якому заявила, що академіків спіткала "химерна, сумна карма".

28 вересня ворожий БПЛА влучив у будівлю Національної академії наук України в Києві. Після удару там виникла пожежа, а на місце прибули працівники ДСНС.