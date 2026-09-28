"Это был обеденный перерыв": очевидец рассказал об ударе по зданию НАН в Киеве (видео)

Российский удар по зданию Национальной академии наук в Киеве произошел во время обеденного перерыва, когда сотрудники находились внутри. Свидетель происшествия рассказал, что пострадали те, чьи кабинеты выходили на сторону попадания.

Нападение на здание президиума Национальной академии наук Украины в Киеве произошло 28 сентября в обеденный перерыв. Именно поэтому большинство сотрудников в этот момент находились в здании. Об этом журналистке РБК-Украина рассказал сотрудник НАН Леонид Федоренко.

По его словам, в момент удара он находился внутри здания и самого попадания не видел.

"Это был обеденный перерыв. Люди, в основном, находились в здании", — отметил мужчина.

Он предположил, что больше всего пострадали те, чьи кабинеты расположены со стороны попадания, и добавил, что там, вероятно, есть погибшие. Сам Федоренко не пострадал, в его кабинете лишь выбило окно.

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Как отмечает мэр столицы Виталий Кличко, в результате удара по зданию НАН погиб один человек. По данным КМВА, число пострадавших возросло до 5.

Ранее сообщалось, что в здание НАН попал вражеский беспилотник, после чего возник пожар. На место начали прибывать сотрудники ГСЧС.

Каналы также сообщали, что внутри оставались люди. На опубликованных кадрах видно, как работники пытаются выбраться из помещений через окна. По этим же данным, в результате удара в Шевченковском районе столицы есть погибшие и раненые.