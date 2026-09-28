"Це була обідня перерва": очевидець розповів про удар по будівлі НАН у Києві (відео)

Російський удар по будівлі Національної академії наук у Києві стався під час обідньої перерви, коли працівники перебували всередині. Свідок події розповів, що постраждали ті, чиї кабінети виходили на бік влучання.

Атака на будівлю президії Національної академії наук України в Києві сталася 28 вересня в обідню перерву. Саме тому більшість працівників у цей момент перебували в приміщенні. Про це журналістці РБК-Україна розповів співробітник НАН Леонід Федоренко.

За його словами, у момент удару він був усередині будівлі й самого влучання не бачив.

"Це була обідня перерва. Люди, в основному, були в будівлі", – зазначив чоловік.

Він припустив, що найбільше постраждали ті, чиї кабінети розташовані з боку влучання, і додав, що там імовірно є загиблі. Сам Федоренко не постраждав, у його кабінеті лише вибило вікно.

Видео дня

Як зазначає мер столиці Віталій Кличко. внаслідок удару по будівлі НАН загинула одна людина. За даними КМВА, число постраждалих збільшилася до 5.

Раніше повідомлялося, що у будівлю НАН влучив ворожий безпілотник, після чого спалахнула пожежа. На місце почали прибувати працівники ДСНС.

Канали також писали, що всередині залишалися люди. На оприлюднених кадрах видно, як працівники намагаються вибратися з приміщень через вікна. За цими ж даними, унаслідок удару в Шевченківському районі столиці є загиблі та травмовані.