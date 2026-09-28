"Це була обідня перерва": очевидець розповів про удар по будівлі НАН у Києві (відео)
Російський удар по будівлі Національної академії наук у Києві стався під час обідньої перерви, коли працівники перебували всередині. Свідок події розповів, що постраждали ті, чиї кабінети виходили на бік влучання.
Атака на будівлю президії Національної академії наук України в Києві сталася 28 вересня в обідню перерву. Саме тому більшість працівників у цей момент перебували в приміщенні. Про це журналістці РБК-Україна розповів співробітник НАН Леонід Федоренко.
За його словами, у момент удару він був усередині будівлі й самого влучання не бачив.
"Це була обідня перерва. Люди, в основному, були в будівлі", – зазначив чоловік.
Він припустив, що найбільше постраждали ті, чиї кабінети розташовані з боку влучання, і додав, що там імовірно є загиблі. Сам Федоренко не постраждав, у його кабінеті лише вибило вікно.
Як зазначає мер столиці Віталій Кличко. внаслідок удару по будівлі НАН загинула одна людина. За даними КМВА, число постраждалих збільшилася до 5.
Раніше повідомлялося, що у будівлю НАН влучив ворожий безпілотник, після чого спалахнула пожежа. На місце почали прибувати працівники ДСНС.
Канали також писали, що всередині залишалися люди. На оприлюднених кадрах видно, як працівники намагаються вибратися з приміщень через вікна. За цими ж даними, унаслідок удару в Шевченківському районі столиці є загиблі та травмовані.