Перехід на зимовий час 2026 в Україні: коли та як переводити годинники

В Україні знову відбудеться традиційний перехід на зимовий час, незважаючи на численні дискусії та петиції із закликами скасувати цю практику. У ніч на останню неділю жовтня громадяни мають перевести годинник на одну годину назад і відповідним чином скоригувати свій розпорядок дня.

Коли переводити годинник у жовтні 2026 року

Повернення до стандартного часу відбудеться в останню неділю другого місяця осені. У ніч із суботи, 24 жовтня, на неділю, 25 жовтня 2026 року, годинник потрібно буде перевести на одну годину назад — з 04:00 на 03:00. Завдяки цьому українці отримають додаткову годину нічного відпочинку. Фокус розповідає про переведення годинника детальніше.

Чи потрібно міняти час на смартфонах та комп'ютерах

Власникам сучасних гаджетів не потрібно робити жодних спеціальних дій — перехід відбудеться автоматично. Смартфони, планшети, комп'ютери та розумний годинник оновлять час автоматично — за умови, що в їх системних налаштуваннях увімкнено функцію автоматичного визначення часового поясу.

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А ось механічний годинник, звичайні будильники, побутову техніку, деякі автомобільні дисплеї та старі кнопкові телефони доведеться переналаштувати вручну. Рекомендуємо перевірити важливі для вас пристрої заздалегідь, ще до того, як ви підете спати.

Чому в Україні досі переводять годинник

Питання про відмову від сезонного переведення годинника обговорюють в країні вже багато років. У липні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні", який передбачав встановлення постійного стандартного часу (UTC+2). Наприкінці серпня 2024 року документ було направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському, проте станом на 2026 рік його так і не було підписано.

Затримка із остаточним твердженням викликана розбіжностями у суспільстві та серед експертів. Противники реформи вказують на незручності, з якими можуть зіткнутися жителі східних регіонів: у літні місяці там сонце сходитиме зарано. У свою чергу прихильники реформи та представники Національної академії наук України зазначають, що понад 80% території країни перебуває в межах другого часового поясу. У зв'язку з цим протягом 2025–2026 років на сайті президента регулярно з'являлися нові петиції із закликом остаточно скасувати переведення годинників; одну з таких ініціатив було зареєстровано зовсім недавно — у липні 2026 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали вже про перехід на літній час. Зокрема, про те, в якій країні перевели стрілки першими і до чого тут Рузвельт зі 100 доларів.

Крім того, нинішній варіант із "зимовим часом" є хорошим і для здоров'я українців, і для енергоефективності, запевняє експерт Анатолій Амелін. Він вважає, що варто відмовитися від переходу на "літній час" у березні, щоб уникнути згубного для організму переходу на новий часовий режим двічі на рік.