Переход на зимнее время в 2026 году в Украине: когда и как переводить часы

В Украине вновь состоится традиционный переход на зимнее время, несмотря на многочисленные дискуссии и петиции с призывами отменить эту практику. В ночь на последнее воскресенье октября гражданам необходимо перевести часы на один час назад и соответствующим образом скорректировать свой распорядок дня.

Когда переводить часы в октябре 2026 года

Переход на стандартное время состоится в последнее воскресенье второго месяца осени. В ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября 2026 года, часы нужно будет перевести на один час назад — с 04:00 на 03:00. Благодаря этому украинцы получат дополнительный час ночного отдыха. Фокус рассказывает о переходе на зимнее время подробнее.

Нужно ли переводить время на смартфонах и компьютерах

Владельцам современных гаджетов не нужно предпринимать никаких специальных действий — переход произойдет автоматически. Смартфоны, планшеты, компьютеры и умные часы обновят время автоматически — при условии, что в их системных настройках включена функция автоматического определения часового пояса.

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А вот механические часы, обычные будильники, бытовую технику, некоторые автомобильные дисплеи и старые кнопочные телефоны придётся перенастроить вручную. Рекомендуем заранее проверить важные для вас устройства, ещё до того, как вы ляжете спать.

Почему в Украине до сих пор переводят часы

Вопрос об отказе от сезонного перевода часов обсуждается в стране уже много лет. В июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект № 4201 "Об исчислении времени в Украине", который предусматривал установление постоянного стандартного времени (UTC+2). В конце августа 2024 года документ был направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому, однако по состоянию на 2026 год он так и не был подписан.

Задержка с окончательным утверждением вызвана разногласиями в обществе и среди экспертов. Противники реформы указывают на неудобства, с которыми могут столкнуться жители восточных регионов: в летние месяцы там солнце будет восходить слишком рано. В свою очередь сторонники реформы и представители Национальной академии наук Украины отмечают, что более 80% территории страны находится в пределах второго часового пояса. В связи с этим в течение 2025–2026 годов на сайте президента регулярно появлялись новые петиции с призывом окончательно отменить перевод часов; одна из таких инициатив была зарегистрирована совсем недавно — в июле 2026 года.

Напомним, ранее мы уже рассказывали о переходе на летнее время. В частности, о том, в какой стране первыми перевели стрелки и при чём здесь Рузвельт со 100 долларами.

Кроме того, нынешний вариант с "зимним временем" полезен как для здоровья украинцев, так и для энергоэффективности, уверяет эксперт Анатолий Амелин. Он считает, что стоит отказаться от перехода на "летнее время" в марте, чтобы избежать пагубного для организма перехода на новый временной режим дважды в год.