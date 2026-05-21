Переход на летнее время: в какой стране перевели стрелки первыми и причем тут Рузвельт со 100 долларов

Давно ведутся разговоры о том, чтобы отменить переход на летнее и зимнее время. Но у этой традиции есть давняя история и даже легенды про то, как Первая мировая война породила это явление. А Бенджамина Франклина в США называют "изобретателем летнего времени".

Переход на летнее время — это система, когда часы переводят , чтобы продлить световой день в обычные летние месяцы. В странах Северного полушария часы обычно переводят на один час вперед в конце марта или в апреле и на один час назад в конце октября или ноябре. И привычной, хоть и спорной традиции уже более 200 лет. Фокус собрал все, что известно.

Впервые эта практика была предложена в шутливом эссе для Journal de Paris Бенджамином Франклином в 1784 году. Будущий "отец-основатель" США предложил парижанам просыпаться раньше, чтобы сэкономить деньги на ламповом масле и свечах.

Франклина называют тем, кто "изобрел" переход на разное время

Также о переходе на летнее время шутил новозеландский энтомолог Джордж Вернонм Хадсон в 1895 году. Он выступал за "двухчасовой сдвиг времени, чтобы у него было больше солнечных часов после работы для охоты на насекомых летом".

В 1907 году англичанин, строитель Уильям Уиллетт выступал за перевод часов на 80 минут вперед в четыре этапа по 20 минут в апреле и обратно в сентябре. В 1909 году британская Палата общин отклонила законопроект о переводе часов на один час вперед весной и возвращении к среднему времени по Гринвичу осенью.

Примечательно, но первой опробовала перевод часов Канада еще в 1908 году. На летнее время перешел город Порт-Артур 1 июля.

Хотя современное летнее время используется всего около 100 лет, известно, что древние цивилизации применяли аналогичные практики тысячи лет назад. Например, римские водяные часы использовали разные шкалы для разных месяцев года, чтобы корректировать ежедневное расписание в соответствии с солнечным временем .

Первая мировая война "изобрела" летнее время

Идея была проста: растянуть ограниченные запасы нефти и газа за счет сокращения использования потребителями искусственного освещения путем перевода часов, чтобы дать им еще один час вечернего дневного света. Так появилось летнее время.

Агитация военного времени в США Фото: Britannica

Германия (а потом и Австрия) первой опробовала этот метод в 1916 году – радикальный и несколько панический шаг, предпринятый в условиях британской блокады. Он сработал (возможно, потому что потребители слишком боялись нарушать законы военного времени). Великобритания, столкнувшись со своим собственным дефицитом из-за вербовки шахтеров и нехватки угля, быстро последовала ее примеру, введя "летнее время".

США присоединились к этому движению несколько позже. Президент Вудро Вильсон подписал Закон о стандартном времени в 1918 году.

Вопрос о том, действительно ли это снизило потребление энергии, до сих пор обсуждается, но ясно одно: это было крайне непопулярно. Фермеры были одними из самых ярых критиков: они строили свой график по солнцу и не одобряли потерю часа утреннего света, что еще больше затрудняло доставку товаров на рынки и погрузку их на поезда.

Шутливый протест против перевода часов на зимнее время Фото: Wikipedia

После войны Конгресс незамедлительно отменил этот закон. Президент Вильсон оказал сопротивление, но законодатели преодолели его вето, и на этом все закончилось.

По крайней мере, так было до Второй мировой войны . Президент Франклин Д. Рузвельт вернул этот закон. А потом произошло то же самое: война закончилась, закон был отменен.

Во время Второй мировой войны в некоторых странах часы постоянно переводили на час вперед — например, в Соединенных Штатах с 9 февраля 1942 года по 30 сентября 1945 года; а в Англии в течение части года использовалось "двойное летнее время", переводя часы на два часа вперед от стандартного времени летом и на один час в зимние месяцы.

Переход на летнее время – так делают не все

Примерно в 70 странах мира или в отдельных регионах действует летнее время. Большинство африканских и азиатских стран, включая Индию, Китай и Японию, вообще не переводят часы.

И не все штаты США перешли на летнее время. На Гавайях и в Аризоне, а также на Гуаме, Американском Самоа, Пуэрто-Рико и Виргинских островах действует постоянное стандартное время.

Агитация, призывающая поддержать перевод часов Фото: Britannica

В СССР летнее время ввели в 1981 году, опять же с целью энергосбережения. После распада Советского Союза Украина сохранила эту практику.

Сегодня мы переводим часы дважды в год:

в последнюю неделю марта — на летнее время (на час вперед);

в последнюю неделю октября — на зимнее время (на час назад).

Переход на летнее время спасал жизни – интересные факты

В сентябре 1999 года на Западном берегу действовало летнее время, в то время как Израиль только что перешел на стандартное время. Террористы Западного берега подготовили бомбы замедленного действия и переправили их своим израильским сообщникам, которые неправильно истолковали время на бомбах. В момент установки бомбы взорвались — на час раньше — убив трех террористов вместо предполагаемых жертв — двух автобусов с людьми.

Широко распространенная путаница возникла в 1950-х и 1960-х годах, когда каждый населенный пункт США мог начинать и заканчивать переход на летнее время по своему желанию. В одном только штате Айова использовалось 23 различных пары дат начала и окончания летнего времени. А на одном автобусном маршруте из Огайо в Западную Вирджинию пассажирам приходилось переводить часы семь раз на протяжении 35 миль.

В Антарктиде зимой нет дневного света, а летом – 24 часа в сутки. Но многие исследовательские станции там все равно соблюдают летнее время, чтобы синхронизироваться со своими станциями снабжения в Чили или Новой Зеландии.

Хотя у близнецов, родившихся в 23:55 и 00:05, могут быть разные дни рождения, переход на летнее время может изменить порядок рождения — по крайней мере, на бумаге. Во время перехода на летнее время осенью один ребенок может родиться в 1:55, а его брат или сестра — на десять минут позже, в 1:05. Так, в ноябре 2007 года Лора Чириоли из Северной Каролины родила Питера в 1:32 утра, а 34 минуты спустя — Эллисон. Однако, поскольку в 2:00 утра было введено летнее время, было записано, что Эллисон родилась в 1:06 утра.

А в Украине в 2024 году Верховная Рада поддержала отмену перехода с зимнего на летнее время. Планировалось, что в последний раз украинцы переведут стрелки 27 октября 2024 года. Однако закон до сих пор не вступил в силу.