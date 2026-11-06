В Україні 6 листопада очікуються дощі та мокрий сніг: в двох областях вже випав перший сніг (відео)

6 листопада в Україні прогнозують невеликі дощі, подекуди з мокрим снігом, а в Карпатах — снігопади. На тлі похолодання перший сніг уже зафіксували на Львівщині та Франківщині, а на Житомирщині пройшов град.

За прогнозом Українського гідрометцентру, протягом дня в більшості регіонів країни, крім західних областей, очікуються невеликі дощі.

Де вже випав перший сніг

Перші зимові опади вже зафіксували на Львівщині. Зокрема, сніг випав на Стрийщині поблизу Славського.

Перший сніг також падає у Татарові і Буковелі на Івано-Франківщині.

Місцеві канали поширюють кадри засніжених краєвидів.

Також повідомляється про град на Житомирщині.

Прогноз погоди на 6 листопада

Вночі опади прогнозували у північних, східних, Полтавській та Черкаській областях. Подекуди дощ переходитиме в мокрий сніг, а в Карпатах очікується невеликий сніг.

Вітер буде північно-західним, швидкістю 7–12 м/с. Удень у більшості західних областей, а також на Житомирщині та Вінниччині місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Видео дня

Температура повітря протягом доби становитиме +0…+6 °C. На Закарпатті та крайньому півдні вдень буде тепліше — +5…+10 °C. У Карпатах і на Закарпатті вночі очікуються морози до -1…-6 °C.

Якою буде погода в Києві та області

У Києві 6 листопада прогнозують хмарну погоду з проясненнями та невеликий дощ. На Київщині місцями можливий мокрий сніг.

Температура повітря в столиці протягом доби становитиме +3…+5 °C, в області — +1…+6 °C. Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

Раніше Фокус також розповідав, якою буде погода в Україні протягом листопада та коли у Києві очікується перший сніг.