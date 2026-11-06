В Украине 6 ноября ожидаются дожди и мокрый снег: в двух областях уже выпал первый снег (видео)

6 ноября в Украине прогнозируются небольшие дожди, местами с мокрым снегом, а в Карпатах — снегопады. На фоне похолодания первый снег уже зафиксировали во Львовской и Ивано-Франковской областях, а в Житомирской области прошел град.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в течение дня в большинстве регионов страны, за исключением западных областей, ожидаются небольшие дожди.

Где уже выпал первый снег

Первые зимние осадки уже зафиксировали во Львовской области. В частности, снег выпал в Стрыйском районе недалеко от Славского.

Первый снег также идет в Татарове и Буковеле в Ивано-Франковской области.

Местные телеканалы показывают кадры заснеженных пейзажей.

Также поступают сообщения о граде в Житомирской области.

Прогноз погоды на 6 ноября

Ночью осадки прогнозировались в северных, восточных, Полтавской и Черкасской областях. Местами дождь будет переходить в мокрый снег, а в Карпатах ожидается небольшой снег.

Видео дня

Ветер будет северо-западным, со скоростью 7–12 м/с. Днем в большинстве западных областей, а также в Житомирской и Винницкой областях местами возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит +0…+6 °C. В Закарпатье и на крайнем юге днем будет теплее — +5…+10 °C. В Карпатах и в Закарпатье ночью ожидаются морозы до -1…-6 °C.

Какая будет погода в Киеве и области

В Киеве 6 ноября прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. В Киевской области местами возможен мокрый снег.

Температура воздуха в столице в течение суток составит +3…+5 °C, в области — +1…+6 °C. Ветер северо-западный, 7–12 м/с.

Ранее Фокус также рассказывал, какая погода будет в Украине в ноябре и когда в Киеве ожидается первый снег.