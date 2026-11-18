Генерал-майор Служби безпеки України Сергій Дука, який є фігурантом справи "Карфаген", на засіданні парламентської тимчасової слідчої комісії визнав, що знищив свої мобільні телефони під час обшуків.

На ТСК він розповів, що розрубав свої два смартфони сокирою. Відповідний уривок із засідання опублікував у своїх соцмережах голова ТСК Верховної Ради, народний депутат Олексій Гончаренко.

"Телефони з самого початку знищив, так. Бо не розумів, що взагалі відбувається… Коли Магамедрасулов (Руслан Магамедрасулов, детектив НАБУ, щодо якого СБУ проводила розслідування, — прим. ред.) розбивав телефони, то сказали, що він захищає свої матеріали та агентуру, а в моєму випадку НАБУ стверджує, що я знищував докази", — заявив Дука.

Генерал обурився тим, що ЗМІ подали цю інформацію саме в такому ключі. За його словами, він намагався захистити свої "оперативні контакти".

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У свою чергу Центр протидії корупції повідомляв, що під час засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу щодо Дуке його адвокат Юрій Сухов у відповідь на заяву прокурора САП стверджував, що у слідства немає доказів того, що гаджети дійсно належали його клієнту:

Саме ті розбиті смартфони Фото: Facebook | НАБУ

"Чи з'ясували вони, чиї це телефони? Може, телефон розбил дитина? Може, там теща, здається, мешкає в будинку, або мати мешкає в будинку? Може, вона впустила цей телефон? Може, це якісь старі телефони, що не мають жодного стосунку до справи?"

Під час засідання ТСК Дука також повідомив, що особисто не знайомий з фігурантом справи "Карфаген" Єгором Буркіним на прізвисько "Мексиканець" і ніколи не розмовляв з ним по телефону. Він стверджує, що про зв’язки Буркіна з Андрієм Осиповим на прізвисько "Кримінал", якого НАБУ вважає організатором злочинного угруповання у справі "Карфаген", дізнався лише під час другого етапу згаданої операції.

При цьому Дука не заперечував, що Осипова, причому без перепустки, завозили на територію СБУ на його (Дуки) автомобілі. Особисто, за словами генерала, він його не возив — за кермом був водій, а перепустка цивільній особі взагалі не надається.

Крім того, генерал заявив, що про мережу U420 нібито дізнався після розслідування Дениса Бігуса.

Справа Дуки — що відомо

Про обшуки у співробітників СБУ та Нацполіції вранці 4 листопада першими повідомили джерела "Української правди", а через кілька годин НАБУ оприлюднило чергову частину справи "Карфаген". Серед тих, до кого прийшли за постановою суду, був і Дука. На записах бюро він фігурує як "Акім".

Генерал, за даними слідства, знав про діяльність організатора угруповання на прізвисько "Кримінал" і допомагав вирішувати питання не лише в СБУ, а й в Офісі генерального прокурора. Йому також інкримінують можливі погрози застосувати вогнепальну зброю проти детективів НАБУ та перешкоджання проведенню обшуку.

Раніше повідомлялося, що перед генералом СБУ Сергієм Дукою постав вибір — 65 мільйонів гривень застави або СІЗО. Найбільшу увагу тоді привернули не сума і не рішення суду, а його коротка відповідь журналістці з патрульної машини.

Фокус розповідав, як відбувався збір коштів для генерала.

Також зазначалося, що Дука погрожував вогнепальною зброєю детективам НАБУ та перешкоджав проведенню обшуку.

Після виходу з СІЗО генерал заявив, що матеріали СБУ щодо можливої корупції в НАБУ не були розглянуті вищим політичним керівництвом держави. Він також стверджує, що це помста з боку голови НАБУ Семена Кривоноса.