Генерал-майор Службы безопасности Украины Сергей Дука, который является фигурантом дела "Карфаген", на заседании парламентской временной следственной комиссии признал, что уничтожил свои мобильные телефоны во время обысков.

На ВСК он рассказал, что два своих смартфона порубил топором. Соответствующий фрагмент заседания опубликовал у себя в соцсетях руководитель ВСК Верховной Рады, народный депутат Алексей Гончаренко.

"Телефоны с самого начала уничтожил, да. Потому что не понимал, что вообще происходит… Когда Магамедрасулов (Руслан Магамедрасулов, детектив НАБУ, в отношении которого СБУ вела расследование, — прим. ред) разбивал телефоны, то сказали, что он защищает свои материалы и агентуру, а в моем случае НАБУ говорит, что я уничтожал доказательства", — заявил Дука.

Генерал возмутился, что в СМИ эту информацию подали именно в таком ключе. По его словам, он пытался защитить свои "оперативные контакты".

Видео дня

В свою очередь Центр противодействия коррупции сообщал, что во время заседания Высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения Дуке его адвокат Юрий Сухов в ответ на заявление прокурора САП утверждал, что у следствия нет доказательств, что гаджеты действительно принадлежали его клиенту:

Те самые разбитые смартфоны Фото: Facebook | НАБУ

"Установили ли они, чьи это телефоны? Может, телефон разбил ребенок? Может, там теща, кажется, проживает в доме, или мать проживает в доме? Может, она уронила этот телефон? Может, это какие-то старые телефоны, не имеющие никакого отношения к делу?"

Во время заседания ВСК Дука также сообщил, что что лично не знаком с фигурантом дела "Карфаген" Егором Буркиным по прозвищу "Мексиканец" и никогда не говорил с ним по телефону. Он утверждает, что о связи Буркина с Андреем Осиповым по прозвищу "Криминал", которого НАБУ считает организатором преступной организации по делу "Карфаген", узнал только во время второго этапа упомянутой операции.

При этом Дука не стал отрицать, что Осипова, причем без пропуска, на территорию СБУ завозили на его (Дуки) автомобиле. Лично, говорит генерал, он его не возил, за рулем был водитель, а пропуск гражданскому лицу вообще не положен.

Кроме того, генерал заявил, что о сети U420 якобы узнал после расследования Дениса Бигуса.

Дело Дуки — что известно

Об обысках у сотрудников СБУ и Нацполиции утром 4 ноября первыми сообщили источники "Украинской правды", а через несколько часов НАБУ обнародовало очередную часть дела "Карфаген". Среди тех, к кому пришли по постановлению суда, был и Дука. На записях бюро он фигурирует как "Аким".

Генерал, по данным следствия, знал о деятельности организатора группировки по прозвищу "Криминал" и помогал решать вопросы не только в СБУ, но и в Офисе генерального прокурора. Ему также вменяют в вину возможные угрозы применить огнестрельное оружие против детективов НАБУ и препятствование проведению обыска.

Ранее сообщалось, что перед генералом СБУ Сергеем Дукой встал выбор — 65 миллионов гривен залога или СИЗО. Наибольшее внимание тогда привлекли не сумма и не решение суда, а его краткий ответ журналистке из патрульной машины.

Фокус рассказывал, как проходил сбор средств для генерала.

Также отмечалось, что Дука угрожал огнестрельным оружием детективам НАБУ и препятствовал проведению обыска.

После выхода из СИЗО генерал заявил, что материалы СБУ о возможной коррупции в НАБУ не были рассмотрены высшим политическим руководством государства. Он также утверждает о мести со стороны главы НАБУ Семена Кривоноса.