За генерала СБУ Дуку внесли залог 65 млн грн, он выходит из СИЗО: как собирали деньги, — УП

На залог генералу Сергею Дуце, фигурирующему в делах "Карфаген" и "Химпром", могли скинуться его коллеги из Департамента защиты национальной государственности СБУ. Руководитель этого департамента попадал в поле зрения НАБУ, но сохранил свою должность.

Утром 13 ноября пресс-служба ВАКС сообщила, что генерал СБУ Сергей Дука внес залог в размере 65 млн грн и выходит из СИЗО, сообщило издание "Украинская правда". Фигуранта задержали по делу "Карфаген" 4 ноября, 6 ноября его арестовали с правом выхода под залог, а уже через семь дней необходимую сумму перечислили на счета суда. Фокус собрал информацию о деталях сбора средств для Дуки.

7 ноября, через сутки после решения ВАКС об аресте, "УП" стало известно о призыве к сотрудникам СБУ собрать деньги, чтобы он вышел из СИЗО. Прокурор САП Николай Карась подтвердил в комментарии "Радио Свобода", что сотрудники действительно вносят средства: кто-то — 10–20 тыс. грн, кто-то — 50–150 тыс. грн. По состоянию на 10 ноября поступило 44 млн млн грн и было совершено 1113 платежей. По состоянию на 11 ноября сумма уже составляла 50 млн грн. На протяжении еще двух дней до 13 ноября для Дуки собрали еще 10 млн грн.

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После появления информации о том, что Сергей Дука внес залог и может выйти из СИЗО, появился пост журналиста-расследователя Михаила Ткача. Ткач отметил, что 4 ноября НАБУ проводило обыски по делу "Карфаген" у трех сотрудников СБУ. Из этих трех человек двоих уволили — это Дука и еще один сотрудник. Третьим лицом является "заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности (ДЗНД) СБУ, начальник ГУ "Д" Александр Ковальчук". В этом департаменте — около 1300 сотрудников. Ткач не уточнил, есть ли связь между количеством сотрудников ДЗНД и количеством платежей в качестве залога за Дуку.

Дело "Карфаген" — Ткач о залоге Дуки 13 ноября Фото: Скриншот

Подчеркнем, что любое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.

Дело "Карфаген" — НАБУ о деятельности "Химпрома"

Отметим, что 4 ноября НАБУ опубликовало вторую часть дела "Карфаген" и параллельно провело обыски у сотрудников СБУ и Нацполиции. В материалах говорится о том, как группа высокопоставленных сотрудников СБУ, Нацполиции и офиса генпрокурора прикрывала деятельность 52 незаконных колл-центров в Киеве, Львове и Ивано-Франковске. Также в записи содержится информация о сотрудничестве с наркокартелем "Химпром" и о защите сети магазинов U420, которые торговали запрещенными наркотическими веществами. Задачей представителей силовых органов было "крышевание" незаконной деятельности: они следили за тем, чтобы не было расследований и дел, предупреждали об обысках и других следственных действиях, помогали решать проблемы, возникавшие из-за расследований. Кроме того, среди фигурантов есть люди, которые занимались силовым решением проблем — избивали, пытали, похищали, угрожали. НАБУ сообщило о подозрении генералу СБУ по одной статье Уголовного кодекса — ст. 255 (участие в преступной организации).

Напоминаем, что Фокус писал о заседании ВАКС по вопросу определения залога для Сергея Дуки: после заседания фигурант сделал неожиданное заявление.