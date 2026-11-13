За генерала СБУ Дуку внесли заставу 65 млн грн, він виходить з СІЗО: як збирали гроші, — УП

На заставу генералу Сергію Дуці, який фігурує у справі "Карфаген" та "Хімпром", могли скинутись грошима його колеги з Департаменту захисту національної державності СБУ. Керівник цього департаменту потрапляв у поле зору НАБУ, але зберіг посаду.

Зранку 13 листопада пресслужба ВАКС повідомила, що генерал СБУ Сергій Дука сплатив заставу 65 млн грн та виходить з СІЗО, написало медіа "Українська правда". Фігуранта затримали по справі "Карфаген" 4 листопада, 6 листопада його арештували з правом вийти під заставу, а вже через сім днів необхідну суму внесли на рахунки суду. Фокус зібрав інформацію про деталі збору коштів для Дуки.

7 листопада, через добу після рішення ВАКС про арешт, УП дізналось про заклик до працівників СБУ зібрати гроші задля того, щоб він вийшов з СІЗО. Прокурор САП Микола Карась підтвердив у коментарі "Радіо Свобода", що працівники справді вносять кошти: хтось — 10-20 тис. грн, хтось — 50-150 тис. грн. Станом на 10 листопада надійшло 44 млн млн грн і відбулось 1113 платежів. Станом на 11 листопада вже було 50 млн грн. Протягом двох днів до 13 листопада для Дуки відшукали ще 10 млн грн.

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Після інформації про те, що Сергій Дука сплатив заставу та може вийти з СІЗО, з'явився допис журналіста-розслідувача Михайла Ткача. Ткач зауважив, що 4 листопада НАБУ проводило обшуки по справі "Карфаген" у трьох службовців СБУ. З цих трьох осіб двох звільнили — це Дука і ще один працівник. Третя особа — це "заступник начальника Департаменту захисту національної державності (ДЗНД) СБУ, начальник ГУ "Д" Олександр Ковальчук". У цьому департаменті — близько 1300 співробітників. Ткач не уточнив, чи є зв'язок між кількістю співробітників ДЗНД та кількістю платежів на заставу Дуці.

Справа "Карфаген" — Ткач про заставу Дуки 13 листопада Фото: Скриншот

Наголосимо, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.

Справа "Карфаген" — НАБУ про діяльність "Хімпрому"

Зазначимо, 4 листопада НАБУ опублікувало другу частину справи "Карфаген" та провело паралельно обшуки у працівників СБУ та Нацполіції. У матеріалах ідеться про те, як група топпрацівників СБУ, Нацполіції та офісу генпрокурора прикривала діяльність 52 незаконних колцентрів у Києві, Львові та Івано-Франківську. Також на записі є інформація про співпрацю з наркокартелем "Хімпром" та про захист мережі магазинів U420, які торгували забороненими наркотичними речовинами. Завданням представники силових органів було "кришування" незаконної діяльності: вони стежили, щоб не було розслідувань та справ, попереджали про обшуки та інші слідчі дії, допомагали розв'язати проблеми, які виникали через розслідування. Крім того, серед фігурантів є люди, які займались силовим розв'язуванням проблем — били, катували, викрадали, погрожували. НАБУ повідомила про підозру генералу СБУ за однією статтею Кримінального кодексу — ст. 255 (участь у злочинній організації).

Нагадуємо, Фокус писав про засідання ВАКС з визначення застави для Сергія Дуки: після засідання фігурант зробив несподівану заяву.