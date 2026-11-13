"Это месть": генерал СБУ Дука после освобождения из-под стражи высказался о НАБУ и САП (видео)

Генерал-майор СБУ Сергей Дука полностью отрицает свою вину по инкриминируемым эпизодам. С заявлением он выступил после того, как вышел из СИЗО под залог, который, по его словам, собрали сослуживцы и сотрудники службы.

Материалы СБУ о возможной коррупции в НАБУ не были рассмотрены высшим политическим руководством государства — с таким заявлением выступил генерал-майор СБУ Сергей Дука, выйдя из СИЗО. Доказательства, по его словам, у него есть. Об этом сообщает "Суспильне". Вину генерал полностью отрицает.

"Я не совершал преступлений, в которых меня обвиняют НАБУ и САП. Я еще раз подчеркиваю это. Это месть руководителей антикоррупционных органов за события прошлого года", — сказал Дука.

Речь идет, по его словам, о документировании коррупционных преступлений сотрудников НАБУ и их руководства. В ходе первого этапа операции "Карфаген" детективы изъяли эти материалы, а впоследствии, как утверждает генерал, "слили" их. Отдельно Дука поблагодарил тех, кто собрал для него средства.

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"Очень благодарен своим сослуживцам и сотрудникам Службы безопасности Украины за то, что они помогли внести необоснованный залог, на который у меня и моей семьи не было средств", — заявил он.

Генерал призвал парламентариев создать временную следственную комиссию и проверить работу руководства НАБУ и САП, пообещав дать показания.

"И я могу это доказать", — добавил он.

По версии НАБУ и САП, Дука помогал организатору преступной группировки избегать разоблачения, а сама группировка обеспечивала работу мошеннических колл-центров и других незаконных предприятий.

Об обысках у сотрудников СБУ и Нацполиции утром 4 ноября первыми сообщили источники "Украинской правды", а через несколько часов НАБУ обнародовало очередную часть дела "Карфаген". Среди тех, к кому пришли по постановлению суда, был и Дука – на записях бюро он фигурирует как "Аким".

Генерал, по данным следствия, знал о деятельности организатора группировки по прозвищу "Криминал" и помогал решать вопросы не только в СБУ, но и в Офисе генерального прокурора. Ему также вменяют в вину возможные угрозы применить огнестрельное оружие против детективов НАБУ и препятствование проведению обыска.

Ранее сообщалось, что перед генералом СБУ Сергеем Дукой встал выбор — 65 миллионов гривен залога или СИЗО. Наибольшее внимание тогда привлекло, однако, не сумма и не решение суда, а его краткий ответ журналистке из патрульной машины.

Также сообщалось, что Дука угрожал огнестрельным оружием детективам НАБУ и препятствовал проведению обыска.