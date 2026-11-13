"Це є помстою": генерал СБУ Дука після виходу з-під варти висловився про НАБУ і САП (відео)

Провину за інкримінованими епізодами генерал-майор СБУ Сергій Дука заперечує повністю. Із заявою він виступив після того, як вийшов із СІЗО під заставу, яку, за його словами, зібрали побратими та співробітники служби.

Матеріалам СБУ щодо ймовірної корупції в НАБУ не дало ходу вище політичне керівництво держави – із такою заявою виступив генерал-майор СБУ Сергій Дука, вийшовши із СІЗО. Докази, за його словами, у нього є. Про це повідомляє "Суспільне". Провину генерал заперечує повністю.

"Я не вчиняв злочинів, які мені інкримінує НАБУ та САП. Я ще раз про це наголошую. Це є помстою керівників антикорупційних органів за події минулорічної давнини", – сказав Дука.

Ідеться, за його версією, про документування корупційних злочинів працівників НАБУ та їхнього керівництва. Під час першого етапу операції "Карфаген" детективи ці матеріали вилучили, а згодом, стверджує генерал, "злили". Окремо Дука подякував тим, хто зібрав за нього кошти.

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"Дуже вдячний своїм побратимам та співробітникам Служби безпеки України за те, що допомогли внести безпідставну, необґрунтовану заставу, на яку в мене та моєї родини не було коштів", – заявив він.

Парламентарів генерал закликав створити тимчасову слідчу комісію та перевірити роботу керівництва НАБУ і САП, пообіцявши дати свідчення.

"І я можу це довести", – додав він.

За версією НАБУ і САП, Дука допомагав організаторові злочинного угруповання уникати викриття, а саме угруповання забезпечувало роботу шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

Обшуки у працівників СБУ та Нацполіції зранку 4 листопада першими анонсували джерела "Української правди", а за кілька годин НАБУ оприлюднило чергову частину справи "Карфаген". Серед тих, до кого прийшли за ухвалою суду, був і Дука – на плівках бюро він проходить як "Акім".

Генерал, за даними слідства, знав про діяльність організатора угруповання на прізвисько "Кримінал" і допомагав вирішувати питання не лише в СБУ, а й в Офісі генпрокурора. Йому також ставлять за провину можливі погрози застосувати вогнепальну зброю проти детективів НАБУ та перешкоджання обшуку.

Раніше повідомлялося, що перед генералом СБУ Сергієм Дукою постав вибір – 65 мільйонів гривень застави або СІЗО. Найбільшу увагу тоді привернула, однак, не сума і не рішення суду, а його коротка відповідь журналістці з автозака.

Також повідомлялося, що Дука погрожував вогнепальною зброєю детективам НАБУ та перешкоджав обшуку.