Сергей Дука, фигурирующий в деле "Карфаген" и расследовании в отношении наркокартеля "Химпром", заявил о мести со стороны главы НАБУ Семена Кривоноса.

Днём 18 ноября генерал СБУ Сергей Дука появился на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады по возможным нарушениям в сфере обороны, которую возглавляет народный депутат Алексей Гончаренко. В ходе заседания фигурант расследования НАБУ отверг все подозрения в незаконной деятельности и вместо этого озвучил ряд подозрений в коррупции в отношении антикоррупционеров.

Дело "Карфаген — Дука" на заседании ВСК Гончаренко 18 ноября

Генерал СБУ прокомментировал скандальные "материалы" бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко, который с августа 2025 года собирал информацию о главе НАБУ Кривоносе. По словам Дуки, в материалах — "чистая правда": речь идет о расследовании подкупа избирателей и "фейкового отцовства". Еще один тезис касался подозрения, которое Кривонос должен был получить через "Укрпочту", но не получил: генерал заявил, что на самом деле считается, что документ был вручен. Кроме того, он заверил, что на следователей, ведущих дело в отношении главы НАБУ, оказывало давление "политическое руководство" с целью закрытия и затягивания дела, и что НАБУ, в свою очередь, якобы оказывало давление на главу государства и его окружение.

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Среди прочего, Сергей Дука сообщил, что в СБУ есть специальное подразделение, которое занимается расследованием возможных случаев коррупции в НАБУ. По его мнению, из-за существования таких дел и такого подразделения антикоррупционное бюро начало нападать на СБУ, и он является жертвой таких действий.

"Сотрудников НАБУ, которым были предъявлены подозрения в коррупции, за полтора года даже не отстранили от должностей на время служебного расследования", — сказал Дука, назвав нескольких фигурантов расследования. Среди них — детектив НАБУ Виталий Тебекин (проблемы с декларацией), детектив Руслана Магамедрасулова (коррупция) и др.

Генерал сказал Гончаренко, что, как оказалось, Магамедрасулов пытался уничтожить улики и разбил телефон. По его словам, сотрудники НАБУ во время задержания якобы пригрозили, что он просидит столько же, сколько детектив провел в СИЗО. Дука также заявил, что ни один сотрудник НАБУ не прошел проверку на полиграфе, потому что тогда пришлось бы отвечать на вопросы о работе на другие государства.

"Предусмотрено, что все сотрудники НАБУ должны пройти проверку на полиграфе. Уже прошел год. Ни один сотрудник НАБУ не прошел проверку на полиграфе… Потому что там будет вопрос: "Выполняли ли вы в интересах правоохранительных органов других государств их задания? Передавали ли вы им такую информацию?", — пояснил генерал.

Подчеркнем, что любое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.

Дело "Карфаген" — подробности

Отметим, что 4 ноября НАБУ обнародовало вторую часть материалов по делу "Карфаген", в которых речь идет о возможной коррупции среди высших должностных лиц Генеральной прокуратуры, Нацполиции и СБУ. После первой порции материалов ушел в отставку генеральный прокурор, несколько прокуроров из ОГПУ были уволены и стали фигурантами дела о крышевании незаконных колл-центров и об отмывании незаконных доходов. Во второй порции речь идет о колл-центрах, а также о сети магазинов по продаже запрещенных веществ U420, наркокартеле "Химпром", избиениях, нападениях, насилии в отношении полиции, волонтеров и расследователей. На новых "пленках" фигурировал человек по прозвищу "Аким": СМИ сообщили, что это может быть генерал СБУ Сергей Дука. Во время разговоров с другим фигурантом, который, как подозревают, причастен к "Химпрому", речь шла о "крышевании" над нелегальной деятельностью, улаживании проблем с правоохранительными органами и т. п. НАБУ объявило Дуке подозрение по ч. 3 ст. 255 Уголовного кодекса (участие в незаконной организации): ВАКС освободил его из СИЗО после уплаты залога в размере 65 млн грн.

Напоминаем, что 18 ноября ВАКС определил меру пресечения в отношении фигуранта дел "Карфаген" и "Химпром" — Андрея Осипова по прозвищу "Криминал".